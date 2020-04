La nuit du 7 au 8 avril 2020, de nombreux citoyens du monde ont pu admirer un phénomène rare : une Super Lune rose a fait son apparition dans le ciel. Découverte des plus belles photos prises cette nuit-là.

Qu'est ce qu'une "Super Lune rose" ?

Chaque année, durant trois mois, le satellite naturel de la Terre est au périgée de son orbite - c'est-à-dire que la lune est dans l'axe le plus proche de la Terre, à une distance d'environ 356 000 kilomètres. Dans la nuit du 7 au 8 avril, la lune a alors atteint son point le plus proche de notre planète. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle de "Super Lune".

Si on la surnomme lune "rose", ce n'est pas à cause de sa couleur, mais à cause de sa périodicité. On l'appelle aussi "la pleine lune des cerisiers", car elle correspond à la période de floraison de l'arbre.

Super Lune 2020. © Reuters

Super Lune Rose 2020. © Reuters

