Face au château de Durbuy, découvrez le splendide parc des topiaires, le plus grand du genre, accessible au public, d'Europe. Nous l'avons visité en compagnie de son jardinier.

Dans "la plus petite ville du monde", cette sorte de paradis de plantes modelées vaut assurément le détour ! Le nom de cet art, pratiqué au moins depuis le premier siècle de notre ère, provient de l'époque romaine quand l'écrivain Pline utilisait le terme "topiarus" pour désigner ses jardiniers, à savoir des esclaves égyptiens et syriens.

Plus de 250 sculptures

Créé en 1998, ce parc d'un hectare est l'oeuvre d'Albert Navez qui débuta ses expériences à partir de quelques boules de buis. Aujourd'hui, les amoureux de plantes, d'art et de sérénité peuvent s'y balader parmi plus de 250 figures dont certaines ont cent quarante ans ! Des oeuvres essentiellement en buis mais aussi en if ou encore en cyprès. On peut y côtoyer deux petits vieux, magnifiquement sculptés, en train de discuter sur un banc ou encore une dame végétale vous remerciant de votre visite... "Le plus dur, c'est l'entretien des doigts des personnages ! Selon les dimensions des sculptures, il me faut parfois une journée entière pour tailler une seule pièce, avec des ciseaux et des cisailles", confie Benoît Guillot, le jardinier passionné du parc. "Equipé de ma brouette et de mes outils, j'entame mes journées par un tour dans ce beau parc pour examiner la santé des haies et sculptures car de nombreux buis sont malheureusement victimes de maladies et d'attaques de pyrales, des chenilles vertes..."

. © Olivia Van de Putte

Un éléphant de 4m

La création la plus impressionnante est sans doute cet éléphant assis : une oeuvre de 4 mètres de haut, amenée en hélicoptère ! La plupart des sculptures ont été importées lors de la création du parc. "J'ai retrouvé des photos anciennes des sculptures qui m'aident à entretenir leur forme initiale." On peut aussi admirer des pandas, des paons, deux kayaks avec leurs occupants, deux jockeys, la cafetière et la tasse du dessin animéAlice au pays des Merveillesou encore cette femme dont la poitrine a augmenté de volume au fil des ans et, dès lors, surnommée Pamela Anderson ! "Manneken Pis est ma sculpture préférée car j'ai réussi à lui redonner un air de ressemblance alors qu'il n'était plus que deux boules de buis ! De nombreux visiteurs me félicitent mais je ne suis qu'un artiste éphémère car la nature reprend toujours ses droits..."

Ne manquez pas de passer par la terrasse panoramique pour jouir d'une vue exceptionnelle sur la charmante vieille ville et son château. Une escapade ressourçante dans une nature inspirante...