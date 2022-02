Découvrez la beauté de la nature sous un nouvel éclat au fil d'une balade lumineuse au parc du Château de Grand-Bigard.

Bienvenue dans les allées du majestueux parc de 14 hectares du Château de Grand Bigard (XIIe siècle) ! Des grands arbres centenaires au donjon en passant par le pont-levis, ce domaine scintille de toutes parts, pendant deux mois, à la nuit tombée. L'expérience féerique "Nature illuminated" vous invite à déambuler d'une saison à l'autre au rythme de chorégraphies sonores et étincelantes. Inédit en Belgique !La beauté de la nature et le tourbillon incessant des quatre saisons constituent le fil rouge de cette promenade magique de deux kilomètres, ponctuée de couleurs caractéristiques des différentes périodes de l'année. Au programme : des projections vidéo tous azimuts, des sculptures illuminées et des scénographies immersives pour sublimer les mystères de la nature. Dans le labyrinthe boréal de l'hiver, vous pourrez surprendre la vie, à la fois intriguante et émerveillante, enfouie dans les feuillages. Soyez patient et tendez l'oreille, vous découvrirez ainsi des animaux en hibernation et la vie secrète des végétaux. Le parcours vous mène, bien sûr, au coeur de la plus belle des saisons : le printemps ! Grâce à la technologie, au vidéo-mapping et à la réalité augmentée, vous assistez à l'éclosion de fleurs animées au sein de la pommeraie du parc. Un paysage enchanté, en pleine floraison, avec des pommiers qui chantent... Aaah, l'été vous ouvre, lui aussi, grand les bras. Profitez d'une atmosphère festive, grâce à l'arbre qui est en état d'exaltation, d'épanouissement total. Dans cette partie du domaine, vous pouvez admirer une oeuvre artistique originale mettant en avant la chaleur de cette saison enivrante. Autre époque de l'année, autre décor : voici l'automne. En longeant paisiblement l'eau, vous pénétrez dans un paysage chatoyant, caractéristique de cette saison flamboyante : couleurs oranges, mauves et roses se mélangent dans une harmonie vibrante...Pour une immersion totale dans cet univers poétique à quelques encablures seulement du centre de Bruxelles, des ambiances sonores de la nature et la mélodie des différentes saisons accompagneront vos pas tout au long de la promenade. Le ballet des quatre saisons s'achève, pourquoi pas, par une petite dégustation au stand de boissons et nourriture, histoire de se réchauffer. Ce voyage ludique d'une bonne heure promet de mettre tous vos sens en éveil et de faire briller vos yeux de 100.000 lumières !"Nature illuminated". Château de Grand-Bigard, 5 Isidoor van Beverenstraat, Dilbeek. Du 21/1 au 20/3. Prix : àpd 15 €. Infos : www.natureilluminated.com