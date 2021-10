Le musée de la SNCB Train World, situé place Princesse Elisabeth à Schaerbeek, ouvre ce mardi au grand public l'exposition "Orient-Express", qui s'y tiendra jusqu'au 17 avril prochain dans le cadre du festival biannuel Europalia consacré cette édition aux trains.

Les visiteurs seront invités à se plonger dans l'histoire de cette épopée de la fin du XIXe siècle devenue légendaire, mais aussi à s'intéresser aux imaginaires qu'elle a engendrés, comme le livre "Le Crime de l'Orient-Express" d'Agatha Christie. Ils seront aussi amenés à découvrir l'homme derrière la machine, le Liégeois Georges Nagelmackers.

Au programme

L'exposition s'ouvre sur Constantinople, aux portes de l'Orient, comme pour évoquer la soif de découvertes exotiques et d'aventures qui animaient les premiers voyageurs.

La visite se poursuit par un détour à la Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL) et dans le bureau reconstitué de son créateur Georges Nagelmackers. Il y sera notamment question de la prouesse diplomatique d'être parvenu à lancer un tel projet dans une Europe alors divisée par les nationalismes et échauffée par les désirs impérialistes. Le réseau ferroviaire dans lequel l'Orient-Express s'insère sera aussi présenté pour replacer le train dans son contexte.

Les sections suivantes s'intéressent entre autres aux efforts fournis pour assurer le faste et le confort du voyage, depuis les coulisses du personnel jusqu'aux prestigieux fournisseurs extérieurs qui approvisionnaient le train en passant par la vaisselle utilisée et le luxueux décor mais aussi par les technologies mobilisées pour limiter les secousses. Les visiteurs pourront entrer dans deux voitures originales Orient-Express pour ressentir l'ambiance de ce train mythique.

L'exposition montrera encore les paysages traversés lors du voyage, des photographies liées aux hôtels à Istanbul et en Égypte et les personnalités qui sont montées à son bord. Elle se terminera avec une évocation des films, livres et autres créations culturelles que l'Orient-Express a inspirés.

Plus d'infos Du 26 octobre 2021 au 17 avril 2022, Train World, Gare de Schaerbeek, 14€ pour les adultes, 11€ pour les ados et les seniors et 9€ pour les enfants de 6 à 12 ans.

