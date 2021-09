Le début de l'automne est le meilleur moment pour diviser et multiplier ses plantes vivaces: les journées rafraîchissent, mais le sol n'est pas encore refroidi.

La division est une opération simple visant à rajeunir et à multiplier une plante vivace, tout en conservant toutes les caractéristiques de la plante mère. Elle permet également de limiter la place prise par une plante devenue un peu trop envahissante, de favoriser la floraison des vivaces âgées ou de supprimer les...

La division est une opération simple visant à rajeunir et à multiplier une plante vivace, tout en conservant toutes les caractéristiques de la plante mère. Elle permet également de limiter la place prise par une plante devenue un peu trop envahissante, de favoriser la floraison des vivaces âgées ou de supprimer les mauvaises herbes qui pourraient avoir colonisé la souche. Réalisée à l'automne, elle permet à la plante de développer son réseau racinaire avant l'hiver et de prendre un beau volume dès le printemps suivant. Comment procéder? Coupez les tiges florales puis, à l'aide d'un outil tranchant (type bêche affûtée) arrachez la souche en creusant profondément, de façon à déterrer un maximum de belles racines. Découpez la souche verticalement en plusieurs parties. Les morceaux de coeur de souches des vivaces vieillissantes ne doivent pas être conservés. Plantez les autres fragments à l'endroit désiré en ajoutant dans le trou un compost bien décomposé ou du fumier séché: un compost ou un fumier trop frais pourrait brûler les racines. Arrosez abondamment à la plantation, paillez et gardez le sol humide jusqu'aux premières gelées.Pour les vivaces fragiles, couvrez la souche d'un voile ou de feuilles mortes, histoire de les protéger des futurs frimas de l'hiver! À noter que certains arbustes poussant en "cépées" (rejets sortant de la souche) peuvent également être divisés de la même façon: hortensias, spirées... Veillez simplement à ne pas trop blesser les racines.