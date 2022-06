Distorsion, trompe-l'oeil... Vos sens mis à rude épreuve au Musée de l'illusion

PlusMagazine.be Rédaction en ligne

Le plus grand musée dédié aux illusions d'optiques d'Europe ouvrira ses portes le 1er juillet au Théâtre de la Gaîté à Bruxelles, annonce mercredi la direction du musée. Déjà présent à Zagreb, New York, Paris, Shanghai ou encore Rome, le "Musée de l'illusion" (Museum of Illusions) proposera à ses visiteurs de se plonger dans un cadre qui jouera allègrement avec leurs sens.

