Vous aimez le vert? Il y en aura partout pour vous ces samedi 12 et dimanche 13 septembre. En effet, la 32e édition des Journées du Patrimoine en Wallonie est dédiée à la nature!

Au programme, des parcs et jardins publics ou privés de châteaux, d'institutions, etc., des sites naturels, classés ou repris aux inventaires, des arbres remarquables... Ainsi, une balade guidée est, par exemple, organisée à partir du vieux chêne de Sart (Jalhay) pour partir à la rencontre de l'histoire passionnante de ce village et de ses alentours; ou encore un circuit, au départ de l'église de Chantemelle (province de Luxembourg), menant à l'allée classée aux 36 tilleuls.

Une archi-nature en ville (Marcinelle) © Wallonie Patrimoine / AWaP

Côté parcs de châteaux, celui de La Hulpe sera notamment de la partie avec des visites guidées portant sur la vie du domaine, l'histoire du château et de ses dépendances. Vous pourrez aussi vous rendre au château du Saulchoir avec son parc aux arbres multiséculaires, à Kain; ou bien visiter le parc paysager classé du Bois-Lombut, un coin de nature et de patrimoine insoupçonné, à Gosselies.

Le parc paysager du Bois-Lombut (Charleroi) © Wallonie Patrimoine / AWaP

Par ailleurs, des activités aussi sympathiques qu'originales sont prévues comme un circuit pour partir à la recherche des fontaines de Louvain-la-Neuve, un "Escape Game Nature" à la chapelle Sainte-Trinité, à Marche-en-Famenne, ou un circuit découverte, en bus historique et train, du patrimoine bâti et naturel de Sprimont.

Au total, pas moins de 256 activités ont pu être maintenues malgré les conditions imposées en raison de la lutte contre le coronavirus. Cependant, attention, la réservation est obligatoire pour participer aux différents événements!

Pour découvrir la liste complète des activités et visites organisées, rendez-vous sur www.journeesdupatrimoine.be. Il ne reste plus que quelques heures pour s'inscrire, dépêchez-vous!

