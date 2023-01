Ses compositions poétiques font écho à l'esprit des lieux... L'artiste Bob Verschueren vous invite à déambuler dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville pour y découvrir neuf installations végétales.

Dans cette exposition de plein air sur le site enchanteur et inspirant de l'abbaye cistercienne, l'artiste plasticien d'Art Nature s'interroge sur l'irréversibilité du temps avec la nature comme matériau artistique. Ses neuf installations sont nées de liens avec une particularité architecturale des lieux (un arc brisé, une clé de voûte, une colonne, etc.) mais aussi avec les fonctions des bâtiments et la vie des moines (élévation spirituelle, vie en communauté...) Chaque oeuvre entre ainsi en résonance avec certains éléments structuraux romans ou gothiques de l'abbaye. C'est au travers de la nature, et en particulier du végétal, que l'artiste belge trouve son inspiration. Il scrute chaque plante avec acuité pour comprendre ce qui la distingue des autres, ce qui en fait son unicité, et pour en extraire les formes élémentaires qui la structurent. Bob Verschueren aime à croire que les bases de chaque installation sont déjà inscrites dans le végétal et n'attendent que son regard pour les trouver et ses mains pour les révéler. L'artiste utilise systématiquement une seule espèce botanique et opte pour une extrême économie de moyens. Depuis, il compte quelque quatre cents installations en Belgique et à l'étranger. à Villers, l'exposition présente notamment l'oeuvre "Ralliement". Cette installation constituée d'une concrétion de 210 nichoirs, est une façon de faire sentir combien l'abbaye a regroupé et réunit encore des personnes, parfois au-delà de la foi. Une sorte de petite cité qui fait écho au lieu, explique Bob Verschueren dans le carnet du visiteur de l'exposition. "Je ne veux pas donner de message aux visiteurs mais plutôt leur donner des points d'interrogation. Beaucoup de gens me demandent ce que ça représente. J'ai l'habitude de leur répondre que ça ne représente rien mais que ça présente!" Au travers de ces installations végétales qui dialoguent avec les pierres, Bob Verschueren veut amener le spectateur à réfléchir à sa relation avec la nature mais aussi à s'interroger sur le caractère éphémère de la vie...