Pour profiter de ce printemps étrange, Natagora met des outils à votre disposition afin de vous emmener dans la nature depuis votre jardin, balcon, fenêtre, écran... Le plaisir d'apprendre!

Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de participer aux recensements des oiseaux (action "Devine qui vient manger au jardin?") et des papillons (action "Devine qui papillonne au jardin?"), organisés en hiver et en été par Natagora. Pour relâcher la pression en cette période de confinement, l'association de protection de la nature met exceptionnellement en ligne tous les outils liés à ces opérations annuelles au profit d'une action de circonstance: "La nature chez moi!".

Observer les espèces

Il y a un tas de choses à observer et à apprendre dans la nature sans même sortir de chez soi ! Natagora vous invite à reconnaître et à compter les espèces afin de pouvoir fournir des données utiles aux spécialistes. En ce moment, c'est l'arrivée des premiers papillons! En quelques clics, vous arriverez à donner un nom à cet insecte tout jaune ou à celui-là avec le bout des ailes orange. Grâce aux outils de l'association, on peut, en effet, apprendre à reconnaître les espèces de papillons de jour les plus fréquentes sur nos pelouses et balcons (il y en a 33!).C'est aussi la fête pour les oiseaux en cette période. Parmi les 75 espèces d'oiseaux les plus fréquentes dans nos jardins, vous découvrirez, par exemple, le nom de cet animal gris à la calotte noire qui chante dans la haie. Et vous pourrez encoder toutes vos observations pour les partager avec la communauté ! De plus, Natagora propose, sur son site, des conseils pour accueillir aux mieux les oiseaux dans nos jardins.

© Natagora/Frédéric Degrave

Une balade guidée virtuelle

Vous ne vous en sortez pas ? Pas de souci, les guides de Natagora vous emmènent en balade guidée virtuelle, à la découverte d'une plante ou d'un animal facile à observer dans les jardins et même en ville, pour certains. Visionnez ainsi des courtes vidéos consacrées au petit roitelet huppé, à la mésange, aux vertus de l'ortie ou encore au lierre terrestre... Envie, du coup, de déguster de délicieuses plantes sauvages comestibles? L'association met à votre disposition des recettes de cuisine, à télécharger sur le site, de même que des fiches d'activités pour occuper les enfants.

Un défi pour les experts

Les entomologistes, les bryologues et autres ornithologues sont, eux, invités à participer à un bioblitz du confinement. Il s'agit d'un défi consistant à parier sur la découverte d'un certain nombre d'espèces vivantes dans une zone et un temps donné. Par exemple, "je vais découvrir 100 espèces différentes dans mon jardin d'ici la fin du printemps". Amateurs et experts, à vos jumelles et loupes pour découvrir la biodiversité qui nous entoure!

© Natagora/Lionel Daneau

Infos: www.natagora.be/nature-chez-moi

