Brussels Airport proposera, dès le début de la saison hivernale qui débute le 27 octobre, deux nouvelles destinations: Essaouira (Maroc) et Tromso (Norvège).

Ryanair ajoute une nouvelle destination à son offre mais aussi à Brussels Airport, en s'envolant deux fois par semaine vers Essaouira. De son côté, SAS privilégiera le Nord et proposera en janvier et en février pour les amateurs des sports d'hiver et des aurores boréales un vol hebdomadaire vers Tromso.

Six nouvelles routes viendront également s'ajouter à l'offre existante. Ryanair proposera de s'envoler vers Séville (quatre fois par semaine), Catane (deux fois par semaine) et Cracovie quatre fois par semaine dès novembre. De son côté, easyJet s'envolera quotidiennement vers Berlin Tegel, également dès le début de la saison hivernale (et deux fois par jour dès la saison d'été).

Essaouira - Maroc © Gettyimages

Brussels Airlines proposera aussi deux nouvelles routes. Dès le 4 novembre, elle volera six fois par semaine vers Ljubljana, reprenant ainsi la route desservie jusqu'à fin septembre par la compagnie aérienne Adria Airways, en faillite. Dès février 2020, la ville de Valence sera aussi desservie quatre fois par semaine.