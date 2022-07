L'île de Ténérife est reconnue pour ses belles plages et son paysage volcanique. Elle a pourtant bien plus à offrir. En coulant, la lave a formé des sortes de bassins naturels mystiques dans lesquels se baigner et profiter d'une vue incroyable.

Le Charco de la Laja

Ce petit paradis volcanique, créé à partir des coulées capricieuses de la lave, est l'un des endroits les plus beaux de la côte de San Juan de la Rambla. Aux eaux transparentes et calmes, le Charco de La Laja est l'endroit idéal pour évoluer au contact de la nature dans un cadre unique. Pour l'atteindre, vous devrez emprunter un sentier qui longe la côte. Bien que, en général, la mer soit calme, faites attention en cas de fortes vagues.

Adresse: Antonio Ruiz Cedrés, 42, 38420 San Juan de la Rambla

Le Charco del Cumplido

Ce bassin doit son nom à sa forme allongée. Vous pourrez vous délecter de ses eaux cristallines. Il est doté d'une rampe d'accès et est situé à côté des fameux marais salants naturels de La Caleta. Le meilleur moment pour s'y baigner est à marée haute. Sa partie la plus profonde ne dépasse pas 2 mètres.

Adresse: Calle Avelina, 4, 38460 Casa Amarilla, Santa Cruz de Tenerife

Le Charco del Viento

Le charco del Viento est la zone de baignade la plus fréquentée de La Guancha, et l'une des piscines naturelles les plus connues du nord de Tenerife qui dispose, en plus, du meilleur accès. Même si parfois la force de l'Atlantique parvient à se frayer un chemin, cette enclave de grande beauté aux contrastes de couleurs étonnants vous permettra de vous baigner tranquillement, puis de vous dorer au soleil soit sur le sable, soit sur la roche.

Adresse: Lomo la Bautista, 16, 38441 La Guancha

Charco del Viento © iStock

Le Charco Don Gabino

Il s'agit d'une jolie piscine de roche volcanique aux eaux cristallines, située sur la côte de Los Silos. À proximité du Bufadero. Son nom fait allusion à Gabino Dorta, un fameux propriétaire d'exploitations bananières. Le Charco Don Gabino est une piscine naturelle de 10 mètres de long environ et de 2 mètres de profondeur dans sa partie la plus profonde. Elle est dotée d'un espace aménagé en solarium et elle possède plusieurs accès construits dans la pierre volcanique.

Adresse: Carretera El Puertito, 43, 38479 Los Silos, Santa Cruz de Tenerife

Le Charco El Inglés

Les vertus de ce bassin naturel sont très appréciées des riverains. Le meilleur moment pour en profiter est lorsque la marée est haute puisque c'est à ce moment là que le bassin sera le plus rempli. Le Charco El Inglés doit son nom aux baignades fréquentes d'une famille d'Anglais qui vécut et travailla à la fin du XIXe siècle dans l'ancienne sucrerie. Vous pourrez encore apercevoir son ancienne cheminée en forme de pyramide tronquée, composée de deux types de pierre volcanique.

Adresse: Camino de los Silos a la Caleta Por la Rivera del Mar, 38460 Los Silos, Santa Cruz de Tenerife

Le Charco Los Chochos

La piscine de Los Chochos, située près de Charco de La Araña, a une profondeur de 2m. Depuis le bassin, on peut apercevoir les falaises de La Culata et, par temps dégagé, le Teide. Le nom "Los Chochos" fait référence à un type de légumineuse. Les paysans de la région avaient l'habitude de laisser tremper leurs lupins dans l'eau salée afin d'éliminer leur goût amer caractéristique.

Adresse: Carretera El Puertito, 43-39, 38479 Los Silos, Santa Cruz de Tenerife

Source: www.webtenerifefr.com

