2020 a été marquée par un "été record" pour le secteur des camping-cars : les ventes de véhicules dits de loisirs ont explosé pendant la pandémie, dopées par les envies de grand air et de sécurité de millions de confinés. Cet été, la route des vacances pourrait bien à nouveau être envahie de ces véhicules blancs.

En Europe, les voyageurs plébiscitent les fourgons aménagés, ou vans, qui ont enregistré un record historique en 2020 avec 234.000 exemplaires vendus (+12% sur un an), selon la Fédération européenne du caravaning. Les ventes de camping-cars ont également explosé (160.000 exemplaires, +21%).

"C'est un investissement qui vaut la peine, quand on le rapporte à des billets d'avion, des locations, de l'hôtellerie", témoigne un retraité français qui vient d'acheter un van à pas moins de 50.000 euros. "On ne s'imagine plus faire des départs comme avant, prendre un avion pour une destination lointaine. On en a bien profité. Mais entre la planète et le covid, on a vraiment eu envie de se retrouver un peu moins serrés, un peu plus tranquilles".

Pourquoi choisir le camping-car pour partir en vacances?

Pour sa liberté! Les vacanciers apprécient surtout la flexibilité de ces maisons sur roues pour aller de camping en camping, ou en pleine nature, selon un sondage réalisé en France pour Ford, constructeur qui mise beaucoup sur le secteur. Le camping-car offre un potentiel de mobilité. Beaucoup de vacanciers y voient une façon de passer plus de temps au grand air, avec l'idée d'être dehors et dedans en même temps.

Les plus jeunes y voient des vacances moins chères tandis que les plus âgés s'y sentent en sécurité en temps de pandémie. Le véhicule itinérant, c'est un peu comme une bulle sanitaire. Le caravaning peut également se développer quand il est plus difficile de se rendre à l'étranger.

Un terrain offre également une sociabilité particulière avec des gens partageant ce mode de vie et une sensation de sécurité. Le fait de dormir dans son propre lit provoque un sentiment d'indépendance et d'autosuffisance. Mais cela reste avant tout des vacances familiales. Dans les campings, il y a des couples de trentenaires et quadragénaires avec leurs enfants, et les générations au-dessus, des quinquagénaires ou des retraités qui peuvent passer beaucoup plus de temps dans leur véhicule.

Les 7 indispensables Conduire un camping-car ou tracter une caravane n'a rien de sorcier. Mais cela impose quelques précautions et équipements particuliers. Un GPS spécial camping-car Un guide pour des aires de repos Des rallonges : pour vous alimenter en eau et en électricité Deux bombes anticrevaison et une pompe Des bandes de désenlisement Un bidon d'huile Un pare brise isotherme

Les millenials, des clients intéressés

Cette envie de grand air ne concerne pas que les retraités. Aux Etats-Unis, le propriétaire de véhicule de loisir a en moyenne 53 ans mais l'âge moyen des acheteurs est tombé à 41 ans en 2020, selon l'organisation américaine des professionnels du secteur (RVIA).

La génération des millenials, un marché "plus gros que les baby boomers", achète son camping-car "plus tôt que les générations précédentes", selon Thor Industries. Elle dépense aussi beaucoup plus que les générations précédentes, souligne Monika Geraci de la RVIA, autour de 67.000 dollars en moyenne.

Avec un marché du neuf aussi tendu, certains se tournent vers les véhicules d'occasion qui s'échangent à des tarifs élevés ou vers la location. D'autres prennent leurs outils pour équiper eux-mêmes un fourgon.

