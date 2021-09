Avis aux amateurs: le gouvernement bruxellois offre des visit.brussels Pass d'une valeur de 40€. L'objectif? Encourager la fréquentation des activités touristiques à Bruxelles et relancer l'économie dans la capitale.

À l'origine proposé aux touristes internationaux, les Pass, d'une valeur de 40€, sont désormais mis à disposition du public belge, et ce, gratuitement!

Ce pass s'adresse à toute personne habitant à plus de 50 km de la capitale. Il peut être utilisé dans des logements - hôtels, chambres d'hôtes, auberges de jeunesse -, mais également dans des attractions touristiques qui participent à l'action - musées, visite guidée, événements... Seule condition: il faut que ces activités se déroulent sur le territoire de Bruxelles-Capitale.

Ces Pass devront être utilisés au maximum dans les 2 mois de leur émission. Attention, vous avez jusqu'au 21 novembre 2021 pour en faire bon usage!

Comment ça marche?

C'est très simple ! Après votre inscription, vous recevez un QR-Code par e-mail (vérifiez également dans vos courriers indésirables). Lors de votre visite/séjour, vous devrez le présenter, via votre smartphone ou en version imprimée, à l'accueil. Munissez-vous toujours d'une pièce d'identité.

En cas de réservation en ligne obligatoire, voici la procédure à suivre. Le mieux est de toujours prendre contact par téléphone ou par e-mail avec le prestataire choisi et de lui signaler que vous souhaitez utiliser votre visit.brussels Pass. Il vous proposera alors :

soit de réserver en ligne votre séjour/activité et de lui présenter votre visit.brussels Pass le jour de votre visite

soit de faire parvenir le numéro qui se trouve à côté de votre QR Code

soit de lui envoyer votre visit.brussels Pass par e-mail au moment de la réservation pour qu'il puisse le scanner.

> Attention, le budget ne peut pas être fractionné. Vous devrez donc dépenser vos 40 euros en une seule fois.

