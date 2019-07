Mini-Europe sera ouvert en mode nocturne cinq vendredis soir d'affilée aux mois de juillet et août à l'occasion d'une nouvelle édition des "Feux de Laeken", un événement festif ayant lieu aux mêmes dates sur le plateau du Heysel et qui se terminera par un feu d'artifice, annonce mercredi le parc miniature. L'Atomium restera également ouvert aux visiteurs pour l'occasion.

Tous les vendredis entre le 26 juillet et le 23 août, la 2e édition des "Feux de Laeken", organisée par la Ville de Bruxelles, proposera de nombreuses activités et animations (foodtrucks, danses, workshops, démonstrations, jeux, initiations, etc.) dès 18h00. La soirée culminera à 23h00 par un feu d'artifice tiré du pied du Palais 5 de Brussels Expo. L'événement est totalement gratuit.

Chaque vendredi sera en outre marqué par un thème différent: Fantasy World (26/7), Around the World (2/8), Greenfeeling (9/8), Watersplash (16/8) et Musicals (23/8).

A cette occasion, Mini-Europe restera ouvert pour plusieurs nocturnes, avec un festival de lumières. Cela se traduira en "un fascinant jeu d'ombres et de lumières qui soulignera les détails de chaque maquette", assure le parc, qui restera ouvert jusque minuit.

L'Atomium sera également accessible en soirée, avec les dernières entrées à 21h30, pour faire passer le temps jusqu'au feu d'artifice.