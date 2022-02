Les animaux n'ont pas fini de nous émerveiller! Aquarium, musées, spectacles ou découvertes scientifiques... Ils sont au coeur d'activités qui feront plaisir aux petits comme aux grands. Voici quelques chouettes idées de sorties à réaliser en famille pendant les vacances de carnaval.

À la découverte des géants de la Préhistoire

Quand on parle d'animaux, on ne peut passer à côté des dinosaures, ces êtres issus de la Préhistoire si semblables aux reptiles et aux oiseaux et à la taille souvent démesurée. Aujourd'hui disparus, ils fascinent encore et toujours les enfants. En particulier le célèbre T-rex, de loin le plus grand des carnivores de son temps. Partez à la découverte de ces animaux du Jurassique en emmenant vos futurs archéologues au Muséum des sciences naturelles. Avec plus de 3000 m2et des dizaines de spécimens, la Galerie des Dinosaures est aujourd'hui la plus grande salle d'Europe entièrement consacrée aux dinosaures, à leur découverte, leur vie, leur évolution...

null © RBINS - Thierry Hubin

Un vampire? Non, juste une chauve-souris

Symbole de la fête d'Halloween, ce petit mammifère suscite l'effroi depuis la nuit des temps, du fait de sa réputation de buveur de sang - à l'image du légendaire Dracula. Boit-elle réellement notre sang frais? Se transforme-t-elle en vampire une fois la nuit tombée? Est-elle aveugle? La visite du Centre d'Interprétation de la Chauve-Souris lève le voile sur ces idées préconçues et permet de découvrir le monde fascinant de ce petit mammifère volant. Une visite insolite à ne pas manquer sur un site classé Natura 2000, celui des anciennes carrières de Géromont, dans la vallée de l'Ourthe.

© Getty Images/iStockphoto

Un plongeon dans le monde merveilleux des animaux marins

À l'Aquarium - Muséum Universitaire de Liège, faites connaissance avec plus de 150 espèces animales aquatiques en provenance des eaux du monde entier, touchez des yeux des spécimens remarquables. Considéré comme le "pôle d'excellence de la biodiversité animale", cette attraction touristique est indispensable pour éduquer les plus jeunes au monde aquatique. Le saviez-vous? Les océans recouvrent environ 361 millions de kilomètres carrés, soit 70,8 % de la surface du globe.

Un art équestre ancestral au coeur de la citadelle de Namur

Qui dit sortie en famille, dit aussi spectacle! Laissez-vous charmer par de magnifiques chevaux, qui semblent danser sur la piste. "Une troupe de 20 artistes et 16 chevaux vous transportent au coeur du folklore tzigane. Vous aller vivre une soirée riche en émotions, bercée au son des musiques traditionnelles jouées en live par des musiciens, et éblouie par le talent passionné des cavaliers mêlé au génie de leurs chevaux..."

Quand on parle d'animaux, on ne peut passer à côté des dinosaures, ces êtres issus de la Préhistoire si semblables aux reptiles et aux oiseaux et à la taille souvent démesurée. Aujourd'hui disparus, ils fascinent encore et toujours les enfants. En particulier le célèbre T-rex, de loin le plus grand des carnivores de son temps. Partez à la découverte de ces animaux du Jurassique en emmenant vos futurs archéologues au Muséum des sciences naturelles. Avec plus de 3000 m2et des dizaines de spécimens, la Galerie des Dinosaures est aujourd'hui la plus grande salle d'Europe entièrement consacrée aux dinosaures, à leur découverte, leur vie, leur évolution...Symbole de la fête d'Halloween, ce petit mammifère suscite l'effroi depuis la nuit des temps, du fait de sa réputation de buveur de sang - à l'image du légendaire Dracula. Boit-elle réellement notre sang frais? Se transforme-t-elle en vampire une fois la nuit tombée? Est-elle aveugle? La visite du Centre d'Interprétation de la Chauve-Souris lève le voile sur ces idées préconçues et permet de découvrir le monde fascinant de ce petit mammifère volant. Une visite insolite à ne pas manquer sur un site classé Natura 2000, celui des anciennes carrières de Géromont, dans la vallée de l'Ourthe.À l'Aquarium - Muséum Universitaire de Liège, faites connaissance avec plus de 150 espèces animales aquatiques en provenance des eaux du monde entier, touchez des yeux des spécimens remarquables. Considéré comme le "pôle d'excellence de la biodiversité animale", cette attraction touristique est indispensable pour éduquer les plus jeunes au monde aquatique. Le saviez-vous? Les océans recouvrent environ 361 millions de kilomètres carrés, soit 70,8 % de la surface du globe.Qui dit sortie en famille, dit aussi spectacle! Laissez-vous charmer par de magnifiques chevaux, qui semblent danser sur la piste. "Une troupe de 20 artistes et 16 chevaux vous transportent au coeur du folklore tzigane. Vous aller vivre une soirée riche en émotions, bercée au son des musiques traditionnelles jouées en live par des musiciens, et éblouie par le talent passionné des cavaliers mêlé au génie de leurs chevaux..."