L'ASBL Marmaille&Co propose à partir du 22 février un passeport pour visiter en famille 56 musées à Bruxelles et en Wallonie, a-t-elle annoncé. L'association souhaite, à travers la visite des musées, offrir une expérience intergénérationelle à ses visiteurs.

Le passeport, disponible gratuitement à l'accueil des musées participants, permet d'avoir une trace de son passage dans chacun des musées. Marmaille&Co souhaite ainsi promouvoir ses musées partenaires et proposer aux enfants de 6 à 12 ans autant qu'à leur famille des activités ludiques pour les découvrir.

"On veut montrer qu'on peut parler et rire dans les musées", a expliqué Noélie Maquestiau, chargée de communication pour le projet Marmaille&Co. "On veut ajouter une dimension multisensorielle lors des visites grâce à des animations spécifiques. Avec les 56 musées, nous brassons large pour découvrir l'histoire, les sciences, les arts plastiques ou encore l'archéologie."

Les enfants pourront, par exemple, participer à une chasse aux ingrédients pour préparer la recette d'un billet au Musée de la Banque nationale de Belgique, jouer avec la peinture au Musée L (arts plastiques) à Louvain-la-Neuve ou encore découvrir la malédiction du pharaon Papapoutet au Musée du Malgré-Tout à Treignes.

Le passeport permettra d'accéder à différents grades et de recevoir des cadeaux. Le grade ultime, du petit expert, permettra par exemple de gagner un voyage familial pour quatre personnes.

Marmaille&Co a aussi préparé des visites nocturnes avec près de 30 nuits pour découvrir les musées sous un autre angle.

Créée il y a près de dix ans, Marmaille&Co a étoffé son offre avec l'arrivée de huit nouveaux musées en 2020 au sein de l'ASBL et de son projet, parmi lesquels notamment Train World, le Mémorial 1815 et le musée de la bande dessinée.

