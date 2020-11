C'est en automne qu'il faut planter vos bulbes de tulipes pour vous assurer un printemps tout en couleurs.

Les tulipes font partie des plantes à bulbe d'automne : si elles fleurissent au printemps, elles se plantent entre septembre et fin novembre, intercalées entre les massifs de vivaces ou installées en pots ou jardinières. Choisissez des endroits bien ensoleillés et drainés, plantez en massif plutôt que de façon isolée. Rien ne vous empêche de mélanger couleurs et formes, mais évitez de mêler des variétés de tailles différentes. À noter que les tulipes à grand développement nécessiteront des tuteurs, pour ne pas risquer d'être couchées par le vent.

Les bulbes se plantent toujours la pointe vers le haut, à une profondeur de deux à trois fois la hauteur du bulbe. Quelques bulbes peuvent être déposés un peu plus profondément. Leur éclosion sera plus tardive, ce qui permettra d'étaler la floraison dans le temps. À l'inverse, évitez d'enterrer des bulbes trop près de la surface : ils risqueraient de geler.

Pas besoin d'engrais

Les bulbes ont accumulé toutes les réserves nutritives nécessaires, il est donc inutile d'ajouter de l'engrais. Un apport excessif d'azote favoriserait maladies et pourritures. Un peu de terreau au fond du trou suffit amplement à aider à la croissance et à la floraison.

Malgré tous ces conseils, les tulipes ne sortent presque jamais de terre chez vous ? Les rongeurs (mulots, campagnols...) sont friands d'oignons à fleur : l'absence de fleurs signifie bien souvent que les bulbes ont été grignotés en hiver. On trouve dans le commerce des paniers destinés à la plantation de bulbes, qui empêchent les rongeurs de venir se servir.

Article réalisé avec Jean-Luc Wanzoul, professeur au Centre Technique Horticole de Gembloux

/www.floralia-brussels.be

