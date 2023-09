Pas toujours évident d'aborder des thématiques liées à la santé féminine ou à la sexualité avec son enfant. Le podcast gratuit " Demande à ta mère " donne des clés pour amorcer une discussion entre mère et fille sur ces sujets.

"Demande à ta mère", dans les comédies ou les gags de BD, c'est un peu la réplique-type lorsqu'un enfant pose une question embarrassante. Le genre de question qu'un parent n'aborde généralement pas de lui-même avec sa progéniture et qui, une fois posée, s'apparente à une patate chaude dont on aurait bien envie de se débarrasser au plus vite. Souvent, parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et pourtant, il est important, voire nécessaire, d'y répondre.

Partant de ce constat, Nathalie Dumont, par ailleurs spécialiste en communication, a eu l'idée de créer un podcast sur toutes les interrogations, liées à la santé intime ou à la sexualité, que les jeunes femmes de 15-25 ans finissent inévitablement par se poser un jour ou l'autre. La masturbation, les problématiques menstruelles, l'attirance ou non pour l'autre sexe...

La transmission de mère à fille vaut souvent tout l'or du monde.

A la grande particularité qu'ici, le concept n'est pas de s'adresser directement aux principales concernées... mais à leurs mamans. "Pour tout ce qui se rapporte à la santé physique et mentale, au bien-être et à l'intime, rien ne vaut un conseil avisé et un partage d'expérience, explique Nathalie Dumont. Et à ce propos, la transmission de mère à fille vaut souvent tout l'or du monde. L'idée de "Demande à ta mère", c'est justement de donner des clés pour faciliter cette transmission. J'ai toujours beaucoup aimé la radio et le format oral du podcast me semblait être le média idéal pour aborder toutes ces thématiques sans tabou, de façon décontractée, tout en restant scientifique. Avec, chaque fois, l'éclairage d'un spécialiste de la question."

Chaque épisode, d'une durée comprise entre 30 et 50 minutes, fait le tour d'horizon d'une thématique. Un blog y apporte un éventuel complément d'informations. Dernière petite précision : si le podcast s'adresse en priorité aux mamans et à leurs filles, il reste bien sûr accessible à toute personne (homme ou femme, compagnon, papa, grands-parents...) curieuse ou désireuse d'accompagner les femmes de son entourage dans ces étapes de vie. 44% des auditeurs sont d'ailleurs des hommes. Preuve que, eux aussi, ont beaucoup à y apprendre !

"Demande à ta mère", podcast gratuit sur les principales plateformes de streaming ou en ligne sur www.demandeatamere.be

