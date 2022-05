Rien de plus classique et agréable que de faire un barbecue au bord de l'eau... Mais avez-vous déjà tenté l'expérience de faire griller vos viandes bercé par les flots, à bord d'un petit bateau? C'est ce que propose la Shootlux Boat Experience, sur le lac de Neufchâteau, tout au sud de l'Ardenne.

Le concept? Il suffit de réserver à l'avance son embarcation, curieux navire en forme de grosse bouée et pouvant accueillir jusqu'à six personnes autour d'une table ronde, sous un parasol. À son bord, tout est prévu: suivant que vous ayez opté pour la formule barbecue ou apéro, la table centrale sera équipée d'un barbecue, d'un frigo-box et/ou d'un seau à glace, garnis de tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Viandes, accompagnements, amuse-bouches... Dans la mesure du possible, ceux-ci proviennent d'artisans et producteurs locaux. Et pour faire passer le tout, vin, bières de la région et softs sont aussi prévus à bord! (Oubliez les alcools forts et les cocktails, ils sont par contre interdits, question de sécurité...)

Les bateaux, insubmersibles, possèdent un barbecue ou un seau à glace en leur centre. © Visitwapi

Libre à vous, ensuite, de larguer les amarres pour vous déplacer à votre guise sur le lac et choisir votre spot, à l'écart de la foule: les bateaux, équipés d'un moteur, ne nécessitent aucun permis. Et pour les récalcitrants, soulignons deux bonnes nouvelles: les bateaux sont insubmersibles et, en cas de pluie, vous pouvez annuler la réservation le jour-même, elle sera remboursée. Par contre, il n'y a pas de toilettes à bord... Il va falloir songer à prendre ses précautions!

shootlux.be 200 à 300€, tout compris (2 h et maximum 6 personnes)

