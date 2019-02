Défilé de Coccinelles dans l'esprit Woodstock

Août 1969. Dans un champ proche d'une petite ville de l'état de New York, un festival de musique organisé en hommage à Bob Dylan connaît une affluence jamais égalée jusqu'alors : 50.000 personnes étaient attendues, il en vint 500.000 ! L'année de ce rassemblement emblématique de la culture hippie, les Coccinelles VW et les Combis étaient déjà le mode de transport favori des festivaliers et des globe-trotters. Le film "Un amour de Coccinelle" (The Love Bug) avait popularisé cette adorable petite voiture un an plus tôt. Et depuis 2009, Coccinelles VW et Beetles paradent joyeusement dans les rues de la capitale !

300 Coccinelles et Beetles

Colorées, fleuries, habillées, personnalisées ... les Choupettes, Herbies, Numéros 53, Vocho Verde (les mythiques taxis verts de Mexico) et Beetles de toutes les couleurs et toutes les époques sont attendues, avec des Combis T1, sur l'Esplanade du Cinquantenaire, ce dimanche 10 février dès 11h. Les participants ont été invités à se vêtir dans l'esprit de Woodstock et un Combi musical les accueillera ! A 14h, le signal du départ sera donné ! En tête du cortège d'environ 300 véhicules, une dizaine de Cox VW et Beetles qui ont fait la grande histoire de cette voiture dont la plus ancienne, la Proto 30 de 1937. Le parcours de la Love Bugs Parade amènera les sympathiques voitures jusqu'au nouveau Africa Museum, à Tervuren, par l'avenue de Tervuren. Après quelques détours dans la forêt de Soignes, les voitures reviendront à Autoworld vers 15h30-16h. Sortez vos vêtements des sixties et venez admirer, en amoureux ou non, ces amours de Coccinelles !