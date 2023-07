Peut-être ne connaissez-vous pas encore Lierre? Une erreur à réparer au plus vite, tant la petite cité de la province d'Anvers a le don de charmer.

La magie opère dès l'arrivée sur sa large grand-place, à la forme triangulaire inhabituelle et cernée d'orgueilleuses bâtisses des XVIIe et XVIIIe siècles. Impossible de manquer son hôtel de ville rococo, auquel est accoudé un beffroi médiéval filiforme. Cela tombe bien: c'est là que se situe l'office du tourisme! Profitez-en pour y chercher directement une carte proposant différents circuits à travers la ville. C'est que malgré sa petite taille, il y a ici pas mal de choses à voir... De son âge d'or médiéval, bâti sur le commerce de draps et de bestiaux, à l'époque où elle servait de villégiature à la cour bourguignonne, alors établie à Malines, et abritait même la cour du Danemark en exil (!), Lierre conserve quantité de jolis bâtiments, établis le long de petites rues pavées et bordés par deux rivières, la grande et la petite Nèthe. Où que vous soyez, l'un des deux cours d'eau ne coule jamais bien loin. Les berges, parfois laissées à la végétation foisonnante, s'ouvrent ci et là sur de splendides points de vue, notamment près du béguinage. Au cours de vos flâneries, vous finirez immanquablement par tomber sur la tour Zimmer, l'attraction la plus célèbre de Lierre: ce chef-d'oeuvre d'horlogerie affiche pas moins de 13 cadrans, chacun donnant une mesure de temps différente (phases de la lune, calendrier grégorien, marées...). Autour sortent périodiquement des automates, représentant les quatre âges de la vie.