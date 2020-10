Liège est célèbre pour son histoire millénaire, mais saviez-vous que tout un pan de la Cité ardente faisait la part belle à l'architecture contemporaine et futuriste ? Un itinéraire de promenade permet de le découvrir !

A Liège, le quartier Guillemins-Boverie-Médiacité pourrait être qualifié d' "axe du IIIe millénaire", avec ses bâtiments à l'architecture digne d'un roman de science-fiction. Le parcourir revient à changer radicalement sa vision de Liège, qui prend tout à coup des allures de ville futuriste.

© Urbanisme Ville de Liege Jean-Pierre ERS

Outre l'archi célèbre gare des Guillemins, véritable cathédrale des temps modernes due à l'architecte espagnol Santiago Calatrava, toute de verre et d'acier, on y trouve une étrange antenne cybernétique des années 60, l'immense tour de verre Paradis, le centre du design wallon, ou encore l'impressionnante galerie commerciale Médiacité.

Médiacité © JEAN-PIERRE ERS

Cette dernière se démarque par sa toiture de 360 mètres composée de losanges rouges et transparents, qui n'est pas sans rappeler la peau d'un reptile. Pour relier tous ces points d'intérêt, le visiteur est en outre invité à traverser la Meuse sur La Belle-Liégeoise, fine passerelle cyclo-piétonne longue de 300 mètres inaugurée en 2016.

Bonne nouvelle pour les amateurs de vieilles pierres : le quartier n'a pas totalement fait table rase de son patrimoine ancien, puisque passé, présent et futur s'y entremêlent parfois avec bonheur. La tour Rosen (XVIIe siècle) offre un curieux contrepoint avec la gare tandis que plus loin, à la Boverie, cohabitent parc et pavillon des beaux-arts de la Belle-Epoque, aile moderne et oeuvres d'avant-garde.

La Boverie © Urbani

Deux possibilités pour découvrir cette facette moins connue de Liège : la visite guidée "L'axe du IIIe millénaire", destinée aux groupes et sur réservation, ou via la carte explicative "Guillemins-Médiacité " (carte disponible gratuitement en ligne ou en version papier à l'Office du tourisme)

