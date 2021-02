Savez-vous ce qu'il se passe dans les musées pendant la nuit ? Le Pass a mis au défi les institutions belges de le montrer via des images humoristiques, postées sur les réseaux sociaux. Objectif: garder le contact avec le public en ces temps difficiles.

Lancé fin décembre par le Pass (Parc d'aventures scientifiques), à Frameries, le "Museum At Night Challenge" est une initiative ludique permettant aux musées de conserver un lien avec leur public, alors que leurs portes demeurent fermées ou ouvertes dans des conditions d'accueil réduites en raison de la crise sanitaire. Dans la veine du film "La nuit au musée" (2006) où les objets exposés prennent vie la nuit ou encore des films "Toy Story" où les jouets s'animent, les participants au défi postent de courtes séquences ou des montages photos décalés sur les réseaux sociaux pour dévoiler ce qu'il se passe, chez eux, à l'abri des regards. Et le résultat est, évidemment, drôle!

De la brebis qui clone au dino qui fugue

Apparemment, au Pass, une fois la nuit tombée, le robot-dino Pleo mâte un film sur les dinosaures dans la salle de cinéma ou encore Dolly, la brebis de l'expo Génétique, se crée de nouveaux clones. Au départ, le Pass a tagué trois musées qui eux-mêmes en ont nominé d'autres et ainsi de suite. Plus de 80 institutions ont déjà été challengées! Les musées se prêtent au jeu en rivalisant de créativité. Ainsi, par exemple, on découvre qu'un rôdeur, bougie à la main, voyage de salle en salle durant la nuit à la Maison du patrimoine médiéval mosan; que la petite sculpture Rocky part à l'aventure au Centre d'interprétation de la pierre de Sprimont; qu'un dinosaure se fait la malle à Technopolis; que les voitures se réveillent à l'Autoworld... Parmi les autres participants : le Bois du Cazier, l'abbaye de Villers-la-Ville, le musée de la photographie, le musée Hergé, l'Euro Space Center...

© Le Pass - Museum at night challenge

Un signe d'espoir et d'envie

"On retiendra de cette expérience que si la pandémie nous illustre la capacité virtuelle opérée par les musées challengés, cette réinterprétation est clairement un signe d'espoir et d'envie. Les visiteurs peuvent ainsi réaliser que les équipes muséales, les programmateurs, les animateurs sont plus que jamais motivés, qu'ils continuent de travailler", commente Chris Viceroy, la directrice générale du Pass. "Avec ce #MuseumAtNightChallenge vous découvrirez de la poésie, de l'humour, du rêve, de l'évasion, une jolie manière de montrer ses expositions, ses collections sous un autre jour et de dépasser les types de musées et même les frontières."

Pour découvrir les images surréalistes de ce défi inter-musées, tapez #MuseumAtNightChallenge dans la barre de recherche de Facebook ou Instagram. Ce projet est soutenu par les associations "Musées et Société en Wallonie" (MSW) et "Brussels Museums".

