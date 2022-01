Une exposition immersive au Préhistomuseum propose de percer les mystères du site emblématique de l'histoire de l'humanité. Une première mondiale!

Septembre 1940, village de Montignac en Dordogne. Quatre adolescents découvrent une grotte ornée qui sera, plus tard, surnommée la chapelle Sixtine de la Préhistoire. Cette cavité d'environ 20.000 ans abrite de nombreuses gravures et fresques surtout d'animaux, une représentation humaine et des signes énigmatiques. Hélas, pour des raisons évidentes de préservation, la grotte de Lascaux ferme au public en 1963. Depuis, ce patrimoine unique se transmet grâce à une reproduction à l'identique, en France, et via la circulation, dans le m...

Septembre 1940, village de Montignac en Dordogne. Quatre adolescents découvrent une grotte ornée qui sera, plus tard, surnommée la chapelle Sixtine de la Préhistoire. Cette cavité d'environ 20.000 ans abrite de nombreuses gravures et fresques surtout d'animaux, une représentation humaine et des signes énigmatiques. Hélas, pour des raisons évidentes de préservation, la grotte de Lascaux ferme au public en 1963. Depuis, ce patrimoine unique se transmet grâce à une reproduction à l'identique, en France, et via la circulation, dans le monde entier, de répliques partielles. Aujourd'hui, nouveauté, l'exposition itinérante s'enrichit de réalité augmentée! Première étape du voyage: la Belgique et plus précisément le Préhistomuseum, à Flémalle. Là, dans une salle à la pointe de la technologie, un casque de réalité virtuelle vous permet de descendre dans la grotte et de l'explorer à la lumière vacillante de votre torche... De la main, vous effleurez des chevaux galopant sur la paroi. En levant la tête, vous apercevez un taureau sauvage surgir! Tantôt les peintures semblent se fondre dans la roche, tantôt elles prennent vie. L'exposition physique qui accompagne l'expérience immersive, décode ce trésor fascinant l'humanité: l'histoire de la découverte de la grotte de Lascaux au travers de photographies inédites ; la géométrie et la minéralogie de la grotte expliquées à l'aide d'une maquette ; des gravures invisibles à l'oeil nu dévoilées grâce à la lumière noire...Pour en savoir davantage sur l'évolution de la technique des fac-similés, essayez-vous à reproduire un dessin sur une surface non plane et jouez avec la résolution d'un balayage laser pour comprendre la précision du relief. Par ailleurs, un espace vous invite à combiner un ensemble de signes mystérieux et à, qui sait, décrypter le langage des hommes de Cro-Magnon!Et puis, découvrez, au travers des oeuvres, outils et restes de nourriture retrouvés dans la grotte, comment vivaient ces populations semi-nomades. C'est l'occasion de faire une pause selfie avec nos ancêtres, des personnages plus vrais que nature créés sur la base de fossiles de crânes. Envie de poursuivre ce voyage à l'aube de l'art? Participez à des ateliers animés par des archéologues: peinture sur paroi, gravure sur pierre, parure corporelle ou encore allumage du feu. Pour les plus aventureux, osez une descente - réelle cette fois - dans la grotte de Ramioul, où, plongés dans le noir, vous vivrez une expérience similaire à celle vécue par les enfants qui ont découvert la cavité souterraine de Lascaux...