Niché au coeur d'un paysage valloné, à 6km à peine de Jodoigne, le petit village de Mélin a été sacré "Plus beau village de Wallonie 2020".

Cet été, vous avez été invité à découvrir le patrimoine wallon, lors d'une visite guidée virtuelle qui avait pour objectif d'élire le plus beau village de la région. Au terme de la "compétition", c'est finalement le petit village de Mélin qui a remporté tous les honneurs, grâce au vote d'un public conquis. Découverte de ce petit village qui vit au rythme des fêtes du vin, du jardin et de ses diverses expositions d'artisans.

Dissimulé au coeur d'un écrin de verdure, Mélin attire irrésistiblement par sa luminosité ! La particularité de ce petit coin de paradis ? Ses maisons en pierres blanches (dites pierres de Gobertange*), ses fermettes et ses fermes plus imposantes, témoins d'un passé seigneurial.

Les pierres de Gobertange La pierre de gobertange est une pierre blanche calcaire extraite dans l''Est du Brabant-Wallon. Elle doit aujourd'hui sa renommée à sa beauté et sa qualité. La pierre a d'ailleurs été utilisée dans la réalisation de monuments grandioses tels que la Grand-Place et l'Hôtel de Ville de Bruxelles, la Cathédrale de Malines ou encore les Halles d'Ypres.

Mais que serait Mélin sans sa nature verdoyante ? Le ruisseau de Gobertange, les petits étangs et les rangées de saules et de peupliers offrent au village un écrin végétal des plus charmants, qui participe certainement à son succès.

. © Christian Collet

. © DR

. © DR

. © DR

. © DR

Cet été, vous avez été invité à découvrir le patrimoine wallon, lors d'une visite guidée virtuelle qui avait pour objectif d'élire le plus beau village de la région. Au terme de la "compétition", c'est finalement le petit village de Mélin qui a remporté tous les honneurs, grâce au vote d'un public conquis. Découverte de ce petit village qui vit au rythme des fêtes du vin, du jardin et de ses diverses expositions d'artisans.Dissimulé au coeur d'un écrin de verdure, Mélin attire irrésistiblement par sa luminosité ! La particularité de ce petit coin de paradis ? Ses maisons en pierres blanches (dites pierres de Gobertange*), ses fermettes et ses fermes plus imposantes, témoins d'un passé seigneurial.Mais que serait Mélin sans sa nature verdoyante ? Le ruisseau de Gobertange, les petits étangs et les rangées de saules et de peupliers offrent au village un écrin végétal des plus charmants, qui participe certainement à son succès.