De nouveaux champignons comestibles ont été découverts

Chaque année, plus de 30 millions de livres sur les champignons comestibles sont vendus en magasin, selon un rapport publié ce mercredi par des scientifiques du Royal Botanic Gardens Kew au Royaume-Uni. Les champignons sont vitaux pour la nature, puisque 90% des plantes se développent grâce à eux, mais aussi pour l'homme - de nombreux médicaments dérivent du champignon.

Il n'y a pas que de bons champignons, bien entendu, et nombre d'entre eux peuvent tuer les plantes. Nous penserons par exemple aux moisissures qui se développent sur les fruits et légumes. "Leur capacité à jouer à la fois les rôles de Dr Jekyll et de M. Hyde dans leur environnement est incroyable. [Mais] historiquement, lors des recherches effectuées sur les plantes et les animaux, les champignons sont longtemps restés dans l'ombre ", a déclaré Kathy Willis, directrice scientifique de Kew. "Nous venons juste de commencer à découvrir les secrets de ce groupe incroyable et diversifié d'organismes."

De la truffe musquée à la chanterelle

De nouvelles espèces ont donc été découvertes récemment dans le monde entier, a déclaré le journal The Guardian. Au Canada notamment, trois nouvelles sortes de chanterelles dorées ont été trouvées. Bonne nouvelle, elles sont toutes les trois comestibles. D'autres chanterelles ont également été trouvées en Corée du Sud et en République centrafricaine.

En Inde, un autre champignon comestible - un champignon porcini - a été cueilli. À noter cependant que les scientifiques n'ont pas toujours dû aller chercher bien loin : ils ont retrouvé trois nouvelles espèces de porcini dans un paquet de champignons séchés acheté à Londres.

Au bonheur des plus friands, les scientifiques ont également trouvé deux nouvelles sortes de truffes musquées de Hongrie et 33 nouvelles espèces d'Agaricus (dont le portobello), venues de Chine, de Thaïlande, du Brésil, d'Espagne et d'Italie.

Des champignons pour aider la planète

Outre les champignons comestibles, les scientifiques ont également découvert des espèces qui peuvent aider les plantes à survivre à la sécheresse et d'autres qui peuvent décomposer les résidus de plantes en combustible. "En tant que fondement des écosystèmes mondiaux, les champignons peuvent potentiellement apporter des réponses à tous les besoins : de la sécurité alimentaire et des biocarburants à la désertification et aux progrès de la médecine ", a déclaré Willis.

Selon la chercheuse, d'autres études sur les champignons dangereux sont nécessaires : "Dans le monde entier, la propagation de pathogènes fongiques qui dévastent les cultures et les communautés de plantes sauvages est préoccupante. C'est une menace qui semble augmenter avec le changement climatique", a-t-elle conclu.