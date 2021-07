Les inondations ont contraint un certain nombre d'attractions touristiques wallonnes à fermer à nouveau leurs portes, deux mois à peine après la fin du confinement. Morgane Vander Linden, de l'Office du tourisme wallon, conseille de toujours consulter la page Facebook de la destination que l'on souhaite visiter pour éviter les mauvaises surprises.

Itinéraire alternatif dans les grottes de Han

Les grottes de Han, situées en Wallonie à Han-sur-Lesse, ont été durement touchées par la force féroce de la Lesse. Des rochers sont tombés dans certaines salles, et celle qui accueillait le spectacle Origin de Luc Petit a été complètement inondée. Le restaurant Le Pavillon, situé près de l'entrée de la grotte, a également été presque entièrement détruit par la quantité d'eau qui s'est écoulée à un rythme effréné. Le parc animalier n'a heureusement subi aucun dommage durable. "Nous avons passé les quatre derniers jours à nettoyer, réparer et remettre de l'ordre", a déclaré lundi la porte-parole Kim Delescluze. "Nous avons pu rouvrir le parc animalier après trois jours". Et après une inspection approfondie, les quatre premières salles de la grotte sont à nouveau accessibles. Les visiteurs devront donc emprunter un autre itinéraire. Pour ce qui est des autres salles, elles restent fermées pour l'instant. Les spécialistes doivent d'abord examiner minutieusement la structure de la grotte et ses voûtes délicates avant d'en autoriser à nouveau l'accès.

Réouverture de Plopsa Coo le 24 juillet

Le parc d'attractions Plopsa Coo, à Stavelot, a également été ravagé. Le parc est situé à côté de l'Amblève et des cascades de Coo. Jeudi dernier, l'Amblève est sortie de son lit et a inondé la moitié du parc. Les visiteurs n'étaient heureusement plus présents à ce moment-là, car la décision d'évacuer avait déjà été prise la veille. "L'équipe est actuellement occupée à déblayer et à nettoyer le parc et nous prévoyons de rouvrir le samedi 24 juillet", a-t-on indiqué à Plopsa Coo, où l'étendue exacte des dégâts n'a pas encore été déterminée. Les personnes ayant réservé leur place pendant la fermeture peuvent utiliser ce billet pour visiter le parc à une date ultérieure.

La Boverie Liège : des oeuvres d'art en sécurité

Le musée des beaux-arts de Liège, La Boverie, garde ses portes fermées jusqu'à nouvel ordre. La semaine dernière, l'étang situé devant le musée a fusionné avec la Meuse adjacente, sorti de son lit. Mais La Boverie rapporte que toutes les oeuvres d'art ont pu être mises en sécurité à temps, de sorte que la collection de peintures et de sculptures n'a subi aucun dommage.

Walibi : crainte d'une longue fermeture

Le parc d'attractions Walibi, situé dans la province du Brabant wallon, restera également fermé pour une durée indéterminée. La plupart des attractions de la ville ont été inondées, notamment parce que la Dyle est sortie de son lit. L'infrastructure technique étant particulièrement endommagée, le parc craint qu'une réouverture rapide ne soit pas envisageable. La vente de billets et d'abonnements est suspendue pour l'instant. Ceux qui avaient déjà fait des réservations peuvent les renouveler.

Durbuy : ne pas venir

L'une des principales attractions touristiques des Ardennes belges est la plus petite ville de Belgique, Durbuy, située dans la province du Luxembourg. Tout le centre-ville, avec la populaire Place aux Foires, s'est retrouvé inondé par l'Ourthe, sortie de son lit durant les intempéries. Le Sanglier, l'hôtel de luxe de l'homme d'affaires flamand Marck Coucke, entre autres, est fermé jusqu'à nouvel ordre. Le parc d'aventure Durbuy Adventure Valley, situé en hauteur, a été épargné par l'eau et reste donc ouvert. Mais Durbuy Tourisme demande de ne pas vous déplacer jusqu'à Durbuy et de planifier votre séjour à une date ultérieure.

