On a déjà probablement tous traversé les Galeries Royales Saint-Hubert. Un passage couvert merveilleux, lumineux mais aussi mystérieux. À l'occasion des 175 ans de ce monument historique bruxellois, une exposition (en souterrain!) en dévoile les secrets...

20 juin 1847, Léopold Ier et ses trois enfants inaugurent les Galeries Royales Saint-Hubert, à quelques pas de la Grand-Place. Pour dessiner ce complexe couvert monumental (200m de long et 19m de haut), l'architecte Jean-Pierre Cluysenaar s'inspire de la Galerie d'Orléans à Paris. L'ensemble se constitue de trois passages: la Galerie du Roi, dédiée à Léopold Ier ; la Galerie de la Reine, dédiée à Louise-Marie d'Orléans et la Galerie du Prince, dédiée au Prince héritier, le futur Léopold II. Il s'agit d'une innovation spectaculaire, notamment avec le travail du métal et du verre de la verrière!

Plans et photos

La légende raconte que les pierres au sol des Galeries sont passées de quinze à trois centimètres d'épaisseur au fil du temps en raison de l'usure. C'est que plus de six millions de personnes traversent ce passage chaque année.

Entrez par le Cinéma des Galeries et descendez les escaliers pour arriver dans les souterrains où plusieurs salles retracent la genèse des Galeries, leur implication dans la ville, dans la vie de la capitale et de la Belgique, à travers leur cinéma, leurs théâtres, leurs restaurants et cafés, leurs commerces et leurs habitants. A voir: des documents, des plans, des photos d'époques variées ou encore des médailles et le menu de l'inauguration.

Dans ces Galeries, les gens venaient découvrir les nouvelles pièces de théâtre, les tendances de mode. L'intelligentsia belge et européenne se retrouvait notamment au Café de la Renaissance qui accueillait le Cercle artistique et littéraire (aujourd'hui la brasserie Taverne du Passage). "Il n'était pas rare d'y croiser alors Baudelaire, Alexandre Dumas, Apollinaire, Verlaine qui achètera d'ailleurs dans la Galerie de la Reine l'arme qui servira à tirer sur Rimbaud, ou encore Victor Hugo dont la compagne logeait Galerie du Prince", précisent les organisateurs de l'événement. On apprend aussi que c'est au premier étage du n°7 de la Galerie du Roi, dans les bureaux du journal "La Chronique", qu'eut lieu la première séance publique en Belgique du Cinématographe des frères Lumière, en 1896. Autre petite histoire: c'est dans la Galerie de la Reine, au n°23/27, que Frédéric Neuhaus crée, en 1912, la première praline. Un moule à chocolat est d'ailleurs exposé dans les passages souterrains.

Un beau livre

Par ailleurs, un beau livre "Galeries Royales Saint-Hubert, Stars des Galeries, Galeries des Stars..." (Ed. Ventures), écrit par Paul Grosjean, célèbre également ce 175e anniversaire. Il raconte ce fleuron de la métropole bruxelloise à travers les célébrités qui ont fréquenté le Théâtre Royal des Galeries, le Théâtre du Vaudeville, la Librairie Tropismes, le Cinéma des Galeries, la Taverne du Passage... Parmi elles, Maurice Béjart, Bourvil, Sacha Guitry, René Magritte, Jacques Brel, Jean-Paul Belmondo, Angela Merkel, Brigitte Macron, Philippe de Belgique...

Cinéma des Galeries, 26 Galerie de la Reine, Bruxelles. Du 15/12 au 30/6. Gratuit. www.grsh.be

