Très pratique les aromatiques à portée de main pour parfumer vos recettes. Pour ce petit jardin de simples, vous avez trois solutions.

En pot individuel

Persil, basilic, menthe, estragon, ciboulette... Les plantes aromatiques foisonnent dans les jardineries et au rayon légumes des grandes surfaces. Tendres et parfumés, ces jeunes plants issus de semis et élevés en pot sortent directement des serres des producteurs. Certes, ce ne sont pas des plantes d'intérieur, mais elles auront toujours moins de stress à se retrouver dans votre cuisine chauffée que dehors sur votre balcon. Privilégiez les plants provenant de l'agriculture biologique afin d'éviter les pesticides (de 3 à 4€ l'unité). Alignez-les en pleine lumière, sur le plan de travail, avec le cache-pot d'origine. Celui-ci évite en effet toutes salissures et fait office de réserve d'eau, notamment pour le basilic, la menthe et le persil.

Pour l'arrosage, prévoyez un verre d'eau par pot tous les cinq ou six jours. Si au bout de trois ou quatre mois vos plantes commencent à pâlir ou à s'étioler, offrez-leur un bon bol d'air de quinze jours sur la terrasse ou le balcon.

Dans une jardinière

C'est amusant de rassembler des plantes aromatiques dans une jardinière pour créer un décor végétal d'intérieur. Elles auront ainsi plus de terre et seront plus faciles à arroser. Choisissez une jardinière en plastique, si possible recyclé, avec sa soucoupe intégrée. Et encore mieux avec une réserve d'eau. Drainez le fond avec des billes d'argile avant d'y installer les plantes et de combler les espaces avec un terreau spécial plantes aromatiques, léger et riche. Voici quelques trios gagnants: persil-basilic-ciboulette, estragon-sauge-oseille, thym-romarin-laurier. Ces derniers sont trois fois moins gourmands en eau mais réclament une grande luminosité.

Dans un potager d'intérieur

Dernière tendance qui connaît un réel succès, les potagers d'appartement équipés d'une source d'éclairage artificiel et d'une réserve d'eau (à partir de 100 € chez Ikea). Certains modèles perfectionnés peuvent même être connectés à votre smartphone afin de suivre au plus près l'évolution des jeunes plants. Le principe est simple: il suffit de placer les capsules de graines, généralement bio (environ 4€ l'unité), dans les alvéoles et d'attendre patiemment leur éclosion. En moins d'un mois, vous verrez apparaître les premières feuilles. L'expérience, qui réclame l'apport d'engrais liquide, fourni dans le kit, peut se renouveler à toutes saisons au gré des semis et de vos envies!

Comment les récolter?

Afin de ne pas épuiser vos aromatiques, ne prélevez pas plus de trois ou quatre feuilles à la fois et de préférence sur la partie haute de la plante. Pour une coupe nette, utilisez une paire de ciseaux fins. Si la plante se dégarnit de la base, n'hésitez pas à la couper d'un tiers.

Auteur : Pierre-Yves Nédélec (NT-F.com)