Plus de 160 artères de la capitale s'illuminent à l'occasion de la 10e édition de "Brussels by Lights". Objectif de l'événement : soutenir les commerces et mettre en valeur l'identité de différents quartiers.

Du 23 novembre au 8 janvier, les visiteurs pourront égayer leurs soirées en flânant au gré de multiples décorations artistiques. Cette année, le quartier Chartreux est mis à l'honneur. Branché et bohème à la fois, il est situé entre les quartiers Saint-Géry et Dansaert.

© P.G.

Fresques phosphorescentes

"Le parcours GEOMETRIX y proposera une balade d'environ 45 minutes permettant au public de découvrir six créations lumineuses géométriques et, pour la plupart, interactives", indiquent les organisateurs de l'événement. Tout au long de cet itinéraire, une dizaine de vitrines vides seront décorées de fresques réalisées avec de la peinture phosphorescente par des designers-graffeurs.

Quant à la place Fontainas, qui marque la fin de l'axe piétonnier, à deux pas de la Bourse, elle proposera un village polaire mettant en scène des animaux venus du grand froid. Une belle dose de féerie pour les plus jeunes! Le nord de Bruxelles ne sera pas en reste avec des lumières à basse consommation énergétique installées dans le quartier Cortenbach et dans l'avenue Houba de Strooper.

Limitation des horaires d'allumage

Pour la troisième année, la Ville de Bruxelles distribue des packs déco aux commerçants afin d'embellir leurs vitrines. "Dans le but d'alléger l'impact énergétique, cette édition de l'action propose des colis contenant des éléments décoratifs de Noël dépourvus de lumière." Toujours dans ce même souci d'économie d'électricité, les horaires d'allumage seront réduits de quatre heures par jour : de 17h (au lieu de 13h) à 1h du matin. Brussels by Lights. Du mercredi 23 novembre au dimanche 8 janvier. www.brusselsbyligths.be

