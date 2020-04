Conseils pour conserver plus longtemps les fruits et légumes

BelOrta, la coopérative belge de vente à la criée de fruits et légumes, vous donne des conseils de stockage pratiques, afin de conserver les légumes de saison le plus longtemps possible en cette période de crise sanitaire.

Durant la crise du coronavirus, il est conseillé de ne pas se rendre trop souvent au supermarché, afin de réduire le risque de contamination. Par conséquent, de nombreux citoyens se tournent vers les surgelés ou les boites de conserve - produits idéaux pour faire des stocks, au vu de leur durée de conservation plus longue. Et pourtant, de simples astuces de conservation vous permettent de profiter des fruits et légumes frais de saison. Salade Une salade transformée et hachée se conservera plus longtemps si vous la mettez au réfrigérateur dans un récipient. Veillez à ce que la salade soit complètement sèche pour qu'elle puisse respirer correctement. Ne la stockez donc jamais dans un sac fermé.

Si vous avez acheté une laitue entière, coupez la fine couche sombre du fond et faites une incision en forme de croix. Placez la salade au réfrigérateur sur une assiette avec un peu d'eau et changez cette eau tous les jours. Ainsi, votre salade restera bonne pendant une semaine complète.

Il est préférable de mettre une salade en pot au réfrigérateur. Enlevez les feuilles à mesure que vous les consommez. Aubergines Les aubergines se conservent plus longtemps si vous les gardez dans un endroit frais et sombre où il fait environ quinze degrés. Ne mettez donc pas les aubergines au réfrigérateur. Vous pourrez ainsi les conserver pendant une semaine environ.

Vous voulez conserver votre aubergine encore plus longtemps ? Préparez-la et puis congelez-la (pas crue!). Vous pourrez alors la garder jusqu'à douze mois.

Empêchez votre aubergine de se dessécher en la recouvrant d'un torchon de cuisine. Concombre Les concombres se conservent plus longtemps si vous les gardez à une température de dix à douze degrés. Ne mettez donc pas votre concombre au frigo. Ainsi, vous pourrez facilement conserver vos concombres pendant une semaine. Tomates Vous avez des tomates en grappe fraîches ? Conservez les tomates que vous n'utilisez pas (encore) sur la grappe, de cette façon elles resteront fraîches plus longtemps.

Il est préférable de conserver les tomates dans un endroit sombre et frais (et non au réfrigérateur) pour préserver leur saveur.

Ne les mettez pas non plus dans la corbeille à fruits, car elles font mûrir plus vite certains types de fruits, comme les pommes et les poires.

Ne mettez pas les tomates dans un emballage ou une boîte fermée, car cela les fera mûrir plus rapidement et raccourcira leur délai de conservation.Bon à savoir : beaucoup de gens pensent que la tomate est un légume, mais en réalité c'est un fruit ! Asperge blanche La saison des asperges débute traditionnellement à la mi-avril. Les asperges sont souvent proposées en botte et il est préférable de les conserver au réfrigérateur jusqu'à leur utilisation.

Les asperges blanches fraîches peuvent rester au congélateur jusqu'à six mois.

Les asperges déjà épluchées et cuites ne peuvent être conservées qu'une journée. Poireau Si vous voulez conserver des poireaux au réfrigérateur, il est préférable de les mettre au fond, dans le bac à légumes. Une fois que les poireaux sont à la température du réfrigérateur, il faut les couvrir. Vous pouvez également humidifier les poireaux de temps en temps pour éviter qu'ils ne se dessèchent.

Si vous ne voulez/pouvez pas conserver les poireaux au réfrigérateur, il est préférable de les mettre dans un endroit plus humide et frais.

