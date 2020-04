Après toutes ces semaines de confinement, vous avez déjà joué et rejoué à tous vos jeux de société? Eh bien, téléchargez-en d'autres, gratuitement, puis imprimez-les. Et c'est reparti pour des heures d'amusement!

Avis aux curieux et/ou aux joueurs invétérés, une multitude de jeux de société, populaires et moins connus, sont désormais à votre disposition sur internet. Pas besoin de les acheter pour les tester! Il suffit de télécharger, gratuitement, des fichiers PDF sur le site de l'éditeur et distributeur de jeux de société Asmodee puis de les imprimer tranquillement chez vous. Tout est prévu: le plateau de jeu, les règles, les cartes ainsi que des feuilles d'activités... Quid des dés ? Si le jeu nécessite l'utilisation d'un dé, le site fournit un patron de découpe.

Des jeux variés

Imaginatifs, stratégiques, de réflexion... les jeux proposés offrent une variété d'expériences à vivre en famille ou même seul pour certains. Il y en a donc pour tous les goûts! On retrouve notamment dans la sélection mise à la disposition des intéressés: le jeu de connaissances historiques "Timeline", le jeu d'enquêtes "Petits meurtres et faits divers", le jeu d'énigmes sur le thème de l'escape room "Unlock !", le jeu d'actions loufoques "Fou Fou Fou!", le jeu très cérébral "Cortex Challenge", ou encore - plus facile - le jeu de cartes frénétique "Dobble". Notez que de légères modifications ont été apportées à certains jeux afin de simplifier les processus d'impression et d'utilisation. Et, d'ailleurs, l'actualité coronarienne n'est pas en reste puisque dans le jeu "Fou, Fou, Fou!", par exemple, vous serez amené à piocher une carte vous demandant de mimer le lavage des mains ou l'éternuement dans le coude.

Ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans ces nouvelles aventures récréatives à domicile? Une bonne imprimante (couleurs), une paire de ciseaux et un tube de colle. Bref... un jeu d'enfant, comme on dit! Reste à lancer la partie et que le meilleur gagne!

Jeux téléchargeables ici, mais aussi sur ce lien !

