Pâtissons, citrouilles, potirons, potimarrons, courges butternut ou spaghetti... L'automne au potager rime avec cucurbitacées. Quand et comment les récolter, pour optimiser leur conservation et leur goût?

La récolte des cucurbitacées commence en fin d'été et peut s'échelonner jusqu'aux premières gelées. Sachez toutefois qu'une courge récoltée trop tôt ne se conservera pas et devra être consommée dans les deux semaines suivant la cueillette. Si vous voulez conserver vos courges pour les consommer durant la mauvaise saison, mieux vaut attendre que les feuilles autour du fruit commencent à faner et que le pédoncule, devenu ligneux (dur et sec), commence à se détacher de la tige. Plus le fruit sera mûr, plus sa peau sera épaisse et coriace, et plus il sera facilement et durablement stockable.

Lire aussi > Ne jetez plus vos graines de potirons et autres courges!

La récolte se fait par temps sec au moyen d'un sécateur, en coupant le pédoncule à hauteur d'environ 5cm. Attention: ne portez jamais une courge par le pédoncule. Celui-ci risquerait de casser ou d'être discrètement endommagé, ce qui ouvrirait une voie d'entrée à la pourriture. Si possible, laissez ensuite le fruit sécher au soleil durant quelques jours, ce qui en améliorera le goût et facilitera la conservation. Nettoyez-le à l'eau claire et attendez que la peau soit sèche avant de le rentrer pour stockage dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Les courges doivent y être posées à plat, pédoncule vers le haut, avec un espace suffisant entre elles pour laisser l'air circuler. Surveillez-les et éliminez tout fruit montrant des signes de pourriture pour éviter sa propagation. Dans ces conditions, les courges peuvent se conserver jusqu'à 6 mois. Jusqu'au retour des beaux jours, donc!

Conseils donnés par Jean-Luc Wanzoul, professeur à l'institut technique horticole de Gembloux.

La récolte des cucurbitacées commence en fin d'été et peut s'échelonner jusqu'aux premières gelées. Sachez toutefois qu'une courge récoltée trop tôt ne se conservera pas et devra être consommée dans les deux semaines suivant la cueillette. Si vous voulez conserver vos courges pour les consommer durant la mauvaise saison, mieux vaut attendre que les feuilles autour du fruit commencent à faner et que le pédoncule, devenu ligneux (dur et sec), commence à se détacher de la tige. Plus le fruit sera mûr, plus sa peau sera épaisse et coriace, et plus il sera facilement et durablement stockable. La récolte se fait par temps sec au moyen d'un sécateur, en coupant le pédoncule à hauteur d'environ 5cm. Attention: ne portez jamais une courge par le pédoncule. Celui-ci risquerait de casser ou d'être discrètement endommagé, ce qui ouvrirait une voie d'entrée à la pourriture. Si possible, laissez ensuite le fruit sécher au soleil durant quelques jours, ce qui en améliorera le goût et facilitera la conservation. Nettoyez-le à l'eau claire et attendez que la peau soit sèche avant de le rentrer pour stockage dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Les courges doivent y être posées à plat, pédoncule vers le haut, avec un espace suffisant entre elles pour laisser l'air circuler. Surveillez-les et éliminez tout fruit montrant des signes de pourriture pour éviter sa propagation. Dans ces conditions, les courges peuvent se conserver jusqu'à 6 mois. Jusqu'au retour des beaux jours, donc!