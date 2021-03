Un sachet de thé dans la tasse, de l'eau bouillante par dessus et voilà. Est-ce ainsi que vous préparez votre tasse de réconfort quotidienne ? Vous n'êtes pas le seul, mais cela peut être fait d'une autre manière, pour rendre votre thé à la fois plus savoureux et plus sain. Ceux qui suivent les règles simples de cet art seront récompensés par une divine tasse de thé.

Eau

Le thé est composé à plus de 99% d'eau. Il est donc logique qu'elle ait également un impact dans l'expérience gustative. En choisissant la bonne eau, vous donnerez à votre thé un goût, une odeur et même une apparence différents. "Les arômes subtils du thé s'expriment au mieux lorsque vous utilisez de l'eau douce avec un faible résidu sec, de 50 mg/litre maximum. Ce résidu sec se lie au thé, le rendant trouble, mais modifiant aussi son odeur et son goût. Les eaux minérales comme Spa Reine, Montcalm, Lauretana..., avec un faible résidu sec, sont idéales pour le thé. L'eau du robinet, en revanche, contient trop de calcaire et de chlore, ce qui affecte le goût et la luminosité de votre tasse de thé", explique le sommelier Stijn Verbrugghe de Or Tea. Une alternative à l'eau en bouteille à faible teneur en résidus secs est de combiner un adoucisseur d'eau à un robinet de cuisine qui contient un filtre pour l'eau du robinet.

Température

La température joue également un rôle essentiel dans la préparation de votre thé. Une eau trop chaude brûle les feuilles de thé et rend le goût plus amer. Les thés doux comme le blanc et le vert sont préparés avec une eau chauffée à 70-80 degrés. Les équivalents plus corsés tels que le thé noir, le puer et le oolong sont mieux infusés avec de l'eau à 80 ou 90 degrés. Les infusions de fruits et d'herbes libèrent mieux leurs arômes dans l'eau à peine bouillie. Si vous avez une mauvaise mémoire et que vous avez peur de vous tromper, visez simplement une eau chaude à 80 degrés. C'est la température idéale pour toutes les sortes de thé. "Mais ne laissez pas l'eau bouillir d'abord et refroidir ensuite. La composition de l'eau change une fois qu'elle est portée à ébullition et le thé perd à la fois sa couleur et ses arômes. Vous pouvez utiliser des bouilloires qui indiquent la bonne température via un thermostat ou regarder vous-même à l'intérieur de votre bouilloire. Si les bulles au fond sont aussi grosses que des yeux de poisson, la température de l'eau approche les 80 degrés".

Antioxydants

Faut-il retirer les feuilles de thé après quelques minutes seulement ou devez-vous les laisser infuser plus longtemps ? "Après quelques minutes, votre eau a un goût agréable, mais il vous manque alors les antioxydants et les minéraux sains que le thé ne libère qu'après quinze minutes d'infusion", sait Stijn Verbrugghe. "Cela s'applique, bien sûr, au thé de qualité. Si vous choisissez un thé bon marché au supermarché, vous pouvez retirer le sachet au bout de deux minutes, car il ne vous apportera pas de bons nutriments. Vous pouvez laisser infuser plus longtemps des meilleurs thés, selon vos goûts. Avec un sachet ou une cuillère de feuilles de thé, vous pouvez facilement préparer jusqu'à 5 tasses de thé. Il suffit de verser de l'eau chaude dessus à chaque fois.

En vrac ou en sachets ?

Le bon thé est-il par définition un thé en vrac et les sachets sont-ils moins bons ou est ce que la différence est plus nuancée ? "Il est préférable de choisir un thé en vrac ou un thé dans des sachets d'amidon de maïs. Ces sachets sont également biodégradables. Évitez les produits bon marché en nylon ou en papier. Dans les magasins bio, vous pouvez également trouver des sachets non blanchis que vous pouvez remplir vous-même. L'important pour un bon thé est le choix de la qualité". Le thé d'aujourd'hui est divisé en 4 catégories différentes. La crème de la crème, ce sont les feuilles de thé entières, suivies de feuilles brisées et de fannings, qui fait référence à un mélange de morceaux de feuilles de thé. "Cela contient également certains déchets comme les tiges et les nervures des feuilles de thé. Tout en bas, il y a ce qu'on appelle la "poussière" de thé. Vous pouvez trouver cela dans la plupart des sachets de thé bon marché".

Stockage ?

Le thé peut conserver ses arômes pendant longtemps à condition de respecter certaines règles. Un récipient hermétique, et protégé de la lumière, de l'air, de la chaleur et de l'humidité. Voici à quoi ressemble le stockage idéal. Pensez aux boîtes de conserve ou aux boîtes à thé.

