Les bouquets de fleurs séchées font leur grand retour dans nos maisons. Et si certains optent pour la simplicité de la pampa, d'autres préfèrent les fleurs séchées multicolores pour apporter une touche de gaieté à leur intérieur. Mais comment faire? On vous explique la méthode!

Vous n'avez pas la main verte et vos plantes finissent systématiquement pas faner? Vous pouvez obtenir un chouette bouquet coloré qui n'aura pas besoin d'entretien, et qui égayera votre intérieur. Pour ce faire, rien de plus simple: faites sécher vos fleurs favorites!

Mais en quoi cela consiste exactement? Si les fleurs fanent, c'est parce qu'elles pourrissent. Faire sécher un bouquet consiste donc à retirer toute l'eau des plantes avant que le processus de putréfaction ne commence. Vous pourrez ainsi conserver vos fleurs plus longtemps, sans devoir les arroser. Effet bohème garanti!

On vous explique la méthode la plus simple et la plus rapide pour les faire sécher.

À l'air libre, la tête en bas

1. La première étape consiste à choisir vos fleurs. Privilégiez les variétés qui conserveront mieux leur couleur et leur apparence d'origine une fois séchées: eucalyptus, lavande, immortelle, statice, chardon, monnaie du pape, hortensias, liatris... Une fois votre sélection faite, assurez-vous de retirer les fleurs abîmées et les feuilles indésirables. Pensez également à enlever les épines s'il y en a.

2. Préparez ensuite les fleurs en créant plusieurs petites mottes de 8 à 10 tiges maximum. Séparez les fleurs par variété et attachez-les comme il se doit à l'aide d'un élastique ou d'une ficelle sans trop serrer. Attention, les plus grosses fleurs devront être séchées individuellement (ex: hortensias, roses et pivoines).

3. Choisissez le lieu idéal pour faire sécher vos plantes. On conseille de trouver un endroit bien sec, relativement bien aéré, mais ombragé pour conserver les belles couleurs des fleurs. La circulation de l'air aide les fleurs à sécher et à ne pas pourrir. Évitez donc les pièces humides.

4. Suspendez vos bouquets tête en bas. Le temps de séchage complet sera de deux à trois semaines. Pour vérifier que tout est bien sec, touchez délicatement vos fleurs: elles doivent être craquantes de la tige à la tête.

D'autres méthodes?

Il existe d'autres méthodes pour faire sécher vos plantes. En utilisant du gel de silice , par exemple. Il s'agit d'un déshydratant qui se présente sous la forme de billes ou de cristaux. Il permet de mieux préserver la délicatesse des pétales ainsi que leurs couleurs et leurs formes.

Vous pouvez également compresser vos plantes entre deux gros dictionnaires. Cette méthode est souvent utilisée pour réaliser un herbier. Pratique pour conserver de jolies couleurs, en revanche, vos fleurs seront tout aplaties.

