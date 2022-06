Chez les particuliers, le gazon à l'anglaise disparaît de plus en plus pour laisser la place à une "pelouse naturelle", plus haute, fleurie et chamarrée. Un changement qui nécessite de nouvelles habitudes d'entretien, à chaque saison.

Pour obtenir une belle pelouse naturelle, colonisée par les fleurs sauvages (pâquerettes, renoncules, reines des prés, trèfles, asters...), la règle de base est finalement assez simple : il suffit de laisser faire la nature. Cela passe par des tontes plus rares et plus hautes. Mais quelques gestes saisonniers pourront toutefois vous aider à améliorer son aspect. Jean-Luc Wanzoul, professeur à l'Institut technique horticole de Gembloux, donne les conseils suivants :

Au printemps

Une erreur courante consiste à tondre sa pelouse dès qu'elle a repris sa croissance. En réalité, mieux vaut attendre le plus longtemps possible avant la première tonte, aux alentours de Pâques. "Lors de cette première tonte, ne ramassez pas l'herbe, elle va apporter de la matière organique dans votre sol, détaille le professeur. Si votre pelouse est un peu haute, effectuez cette tonte en deux fois pour avoir des fragments d'herbe plus petit." Tout le monde n'aimant pas avoir des résidus sur sa pelouse, il est aussi possible de ramasser les déchets de tonte, en veillant alors à apporter un engrais organique spécifique.

Une scarification aux alentours de mars-avril est conseillée pour fortifier le gazon : cette opération consiste à "griffer" la terre au moyen de griffes en métal, afin d'aérer le sol et d'arracher mousses et vieux déchets de tonte (le "feutre" végétal), qui constituent un tapis peu perméable. C'est aussi le moment idéal pour apporter, sans surdoser, un engrais organique pour gazon, riche en phosphore et en azote.

En début de saison la pelouse grandit assez fort, une tonte par semaine sera nécessaire. Ne tondez toutefois pas trop court, en relevant les lames à minimum 5cm du sol. Par la suite, espacez les tontes.

En été

En théorie, une pelouse naturelle résiste mieux à la sécheresse qu'un gazon mono-espèce tondu ras. Pour éviter qu'elle ne soit brûlée et finisse en tapis jaune, mieux vaut tout de même la couper encore plus haut qu'au printemps, en relevant les lames de la tondeuse à 6 ou 7 cm.

Si vous désirez apporter de l'engrais en été, choisissez-en un avec une teneur en azote pas trop élevée : l'azote favorise en effet les nouvelles pousses, plus fragiles et au système racinaire peu profond, très sensibles à la brûlure du soleil.

En cette saison, votre pelouse devrait être recouverte d'un joli tapis de fleurs : si vous aimez vous promener pieds nus, pensez à ôter chardons et cirses, et faites un minimum attention là où vous marchez : une pelouse naturelle abrite davantage de faune, dont de nombreux pollinisateurs... parfois munis d'un dard !

En automne

Effectuez une nouvelle scarification fin septembre-début octobre. Là encore, c'est le bon moment pour un apport d'engrais : choisissez-en un riche en potassium, qui aidera la pelouse à résister aux rigueurs de l'hiver.

Cessez la tonte dès que la croissance ralentit au point de s'arrêter. A ce moment, effectuez une dernière tonte à hauteur maximale.

Ok, l'idée principale d'une pelouse naturelle est de laisser faire un maximum la nature, mais cela ne vous dispensera toutefois pas de ramasser les feuilles d'arbre tombées sur l'herbe ! Un tapis de feuille morte risque d'asphyxier votre pelouse. En maintenant la surface du sol humide, il constitue par ailleurs un milieu favorisant le développement des maladies et la prolifération d'insectes nuisibles. "Si la couche de feuilles n'est pas trop épaisse, vous pouvez toutefois passer la tondeuse sans ramasser, conseille Jean-Luc Wanzoul. Les feuilles seront broyées, se décomposeront plus vite et apporteront de la matière organique au sol."

En hiver

Evitez de piétiner le gazon : en période de gel, vous risquez d'abimer les brins d'herbe, qui sont alors cassants. Si le mercure est au-dessus de zéro, vous risquer par ornières.

Ne tondez jamais en période de gel.

Pour obtenir une belle pelouse naturelle, colonisée par les fleurs sauvages (pâquerettes, renoncules, reines des prés, trèfles, asters...), la règle de base est finalement assez simple : il suffit de laisser faire la nature. Cela passe par des tontes plus rares et plus hautes. Mais quelques gestes saisonniers pourront toutefois vous aider à améliorer son aspect. Jean-Luc Wanzoul, professeur à l'Institut technique horticole de Gembloux, donne les conseils suivants : Une erreur courante consiste à tondre sa pelouse dès qu'elle a repris sa croissance. En réalité, mieux vaut attendre le plus longtemps possible avant la première tonte, aux alentours de Pâques. "Lors de cette première tonte, ne ramassez pas l'herbe, elle va apporter de la matière organique dans votre sol, détaille le professeur. Si votre pelouse est un peu haute, effectuez cette tonte en deux fois pour avoir des fragments d'herbe plus petit." Tout le monde n'aimant pas avoir des résidus sur sa pelouse, il est aussi possible de ramasser les déchets de tonte, en veillant alors à apporter un engrais organique spécifique. Une scarification aux alentours de mars-avril est conseillée pour fortifier le gazon : cette opération consiste à "griffer" la terre au moyen de griffes en métal, afin d'aérer le sol et d'arracher mousses et vieux déchets de tonte (le "feutre" végétal), qui constituent un tapis peu perméable. C'est aussi le moment idéal pour apporter, sans surdoser, un engrais organique pour gazon, riche en phosphore et en azote. En début de saison la pelouse grandit assez fort, une tonte par semaine sera nécessaire. Ne tondez toutefois pas trop court, en relevant les lames à minimum 5cm du sol. Par la suite, espacez les tontes.En théorie, une pelouse naturelle résiste mieux à la sécheresse qu'un gazon mono-espèce tondu ras. Pour éviter qu'elle ne soit brûlée et finisse en tapis jaune, mieux vaut tout de même la couper encore plus haut qu'au printemps, en relevant les lames de la tondeuse à 6 ou 7 cm. Si vous désirez apporter de l'engrais en été, choisissez-en un avec une teneur en azote pas trop élevée : l'azote favorise en effet les nouvelles pousses, plus fragiles et au système racinaire peu profond, très sensibles à la brûlure du soleil. En cette saison, votre pelouse devrait être recouverte d'un joli tapis de fleurs : si vous aimez vous promener pieds nus, pensez à ôter chardons et cirses, et faites un minimum attention là où vous marchez : une pelouse naturelle abrite davantage de faune, dont de nombreux pollinisateurs... parfois munis d'un dard ! En automneEffectuez une nouvelle scarification fin septembre-début octobre. Là encore, c'est le bon moment pour un apport d'engrais : choisissez-en un riche en potassium, qui aidera la pelouse à résister aux rigueurs de l'hiver. Cessez la tonte dès que la croissance ralentit au point de s'arrêter. A ce moment, effectuez une dernière tonte à hauteur maximale.Ok, l'idée principale d'une pelouse naturelle est de laisser faire un maximum la nature, mais cela ne vous dispensera toutefois pas de ramasser les feuilles d'arbre tombées sur l'herbe ! Un tapis de feuille morte risque d'asphyxier votre pelouse. En maintenant la surface du sol humide, il constitue par ailleurs un milieu favorisant le développement des maladies et la prolifération d'insectes nuisibles. "Si la couche de feuilles n'est pas trop épaisse, vous pouvez toutefois passer la tondeuse sans ramasser, conseille Jean-Luc Wanzoul. Les feuilles seront broyées, se décomposeront plus vite et apporteront de la matière organique au sol."En hiverEvitez de piétiner le gazon : en période de gel, vous risquez d'abimer les brins d'herbe, qui sont alors cassants. Si le mercure est au-dessus de zéro, vous risquer par ornières. Ne tondez jamais en période de gel.