Avec l'augmentation des prix de l'énergie, la chasse au gaspi est lancée. Et, pour ce faire, il suffit parfois de remettre au goût du jour des techniques anciennes. Ces dernières permettent de conserver certains légumes sans réfrigérateur, par exemple.

Si la plupart des maisons anciennes disposent de cave, ce n'est pas que pour y stocker du bazar ou du vin. Pendant des siècles, cet espace a fait office de garde-manger ne consommant aucune énergie, tout en permettant de garder les denrées au frais. En règle générale, pour autant que la cave soit ventilée, mais sans courant d'air, il suffit d'y placer en cageots la plupart des légumes racines (carottes, raves, panais, navets...) dans le noir pour que ceux-ci n'évoluent pas pendant plusieurs semaines. Seuls impératifs : ne pas les laver avant stockage (la terre est en réalité protectrice : oubliez les carottes emballées de plastique du supermarché ; déjà lavées et rincées, celles-ci se conserveront quoiqu'il arrive beaucoup moins longtemps.) et couper le feuillage (les fanes) à un doigt du collet.

Quid si vous voulez prolonger la conservation de ces légumes ? Optez alors pour un silo : dans une caisse, un tonneau ou tout autre récipient suffisamment grand, épandez quelques centimètres de sable, avant d'y placer les légumes horizontalement sans qu'ils ne se touchent, ni ne touchent les bords. Recouvrez de sable - la couche doit dépasser les légumes d'environ 2cm - et répétez les couches jusqu'à ce que le récipient soit plein, en terminant bien évidemment par le sable. Idéalement, ce sable doit être légèrement humide, mais pas détrempé. Au toucher, il doit donc être frais, mais pas ostensiblement mouillé/collant.

Avec cette astuce, vos légumes pourront passer des mois à l'abri, sans nécessiter d'énergie ! Attention tout de même : une fois retirés du sable, les légumes doivent être consommés au plus vite, car ils se dégraderont en quelques jours.

Conseils Donnés par Jean-Luc Wanzoul, professeur à l'insitut technique horticole de Gembloux

