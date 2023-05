Les géraniums sont parfaits pour les amateurs de fleurs rustiques car ils sont faciles à entretenir et aiment fleurir aussi bien dans des endroits ensoleillés que semi-ombragés. Dès mi-avril, cette reine des fleurs d'été est disponible partout. Mais comment bien la choisir? Des experts donnent leurs conseils.

1. Des plantes luxuriantes

Pour profiter des géraniums dès le premier jour, il faut opter pour des plantes avec beaucoup de feuilles sur des tiges solides. Idéalement, le feuillage doit être tellement serré qu'on distingue à peine la terre dans le pot. Un géranium touffu, aux pousses fortes, a eu suffisamment de temps en serre pour devenir une plante saine. Autre signe à prendre en compte : une motte de racines bien développée. Feuillage et racines, les géraniums ont besoin des deux pour se développer rapidement.

2. Beaucoup de bourgeons

Pour que jardin, balcon ou terrasse se parent rapidement de belles couleurs, la plante à choisir sera celle avec un maximum de bourgeons. Pourquoi? Parce que les géraniums sont des plantes qui aiment la lumière et en ont besoin pour fleurir. Les bourgeons absorbent les rayons du soleil et ce n'est que lorsqu'ils ont atteint un certain seuil de lumière qu'ils éclosent. S'ils n'ont que très peu de bourgeons, il faudra espérer beaucoup de soleil dans les semaines à venir pour qu'ils bourgeonnent.

3. La bonne quantité de géraniums

Avant de se rendre en magasin, il convient de se questionner sur le nombre exact de plantes à acquérir pour fleurir au mieux balcon et terrasse. Pour bien se développer, les géraniums ont besoin de beaucoup d'espace. Dans un bac de 40 centimètres, il y a de la place pour deux géraniums, dans un de 60 centimètres pour trois, et dans un bac d'un mètre quatre ou cinq plantes seront à l'aise.

Un pot d'un diamètre de 20-25 centimètres ne peut accueillir qu'un seul géranium. Important : un pot de géraniums doit mesurer au moins 18 centimètres de haut.

4. Des pots de taille appropriée

Il est également important de réfléchir à la taille des pots. Ainsi, les géraniums contenus dans des pots de 11-12 centimètres seront parfaits pour être installés dans des balconnières, tandis que les géraniums XL placés dans des pots de 13 centimètres de diamètre, ou plus, seront mieux adaptés à un bac ou à d'autres récipients plus grands, car ils auront un bel aspect dès le départ.

5. Le bon moment pour acheter

En Europe, les serres commencent à se remplir de géraniums dès le début du mois d'avril. La plus grande variété est disponible au début du mois de mai. Si les plantes ne peuvent pas être protégées contre le froid, il vaut mieux différer son achat. Le bon moment pour installer les géraniums en extérieur est dès qu'il n'y a plus de menace de gel la nuit et lorsque les températures passent à plus de dix degrés dans la journée.

Source: Europe in Bloom

