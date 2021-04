Malgré le retour inattendu de la neige, les fruits et légumes de saison n'attendent pas. Bouquetière d'agneau, radis et crumble à la rhubarbe, ces délicieux mets apporteront une touche de printemps dans votre assiette. À vos fourneaux !

Bouquetière d'agneau

Pour 4 personnes - 50 min.

...

Pour 4 personnes - 50 min. 1. Préchauffez le four à 200°C. 2. Détaillez les poivrons en dés, le chou vert en lamelles et l'oignon en quartiers. 3. Préparez le couscous comme indiqué sur l'emballage. Ajoutez le chou et couvrez. 4. Faites griller les autres légumes au four, nappés d'un peu d'huile d'olive + sel et poivre, pendant 25 minutes. 5. Badigeonnez l'agneau d'huile, salez et poivrez. Enfournez 15 minutes. 6. Laissez reposer l'agneau sous une feuille d'alu avant de le couper en tranches. 7. Fouettez la crème liquide avec un peu de moutarde et le jus de cuisson de la viande. Servez l'agneau nappé de sauce avec la bouquetière de légumes grillés.Pour 4 personnes - 30 min.1. Préchauffez le four à 200°C.2. Hachez grossièrement les épinards et ciselez la ciboulette.3. Lavez les radis, coupez-les en deux et faites-les griller au four pendant 20 minutes avec l'ail haché, un filet d'huile d'olive, sel + poivre.4. Sortez les radis du four et ajoutez-y un peu de leur verdure, les épinards hachés et la ciboulette, jusqu'à ce qu'ils ramollissent.5. Ouvrez les bagels et passez-les brièvement au gril. Nappez une moitié de mayonnaise et garnissez de dinde et de mélange à base de radis. Pour 4 personnes - 20 min. + 30 min. au four1. Préchauffez le four à 190°C.2. Coupez les fruits en morceaux et faites-les compoter 10 minutes avec le sucre brun, l'extrait de vanille et 75 ml d'eau.3. Otez du feu et ajoutez la Maïzena et le citron en mélangeant.4. Mixez le restant des ingrédients jusqu'à obtention d'une pâte grumeleuse. Enfournez les fruits nappés d'une généreuse couche de crumble et faites cuire pendant 30 minutes.