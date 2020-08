Il y a des maisons anciennes qui semblent défier toutes les modes, tous les courants. Leur valeur architecturale est telle que ces demeures procurent, aujourd'hui encore, une véritable émotion esthétique. Nous en avons sélectionné trois.

VOYAGE DANS LE TEMPS À L'HÔTEL D'HANE STEENHUYSE

Le palais XVIIIe de la famille d'Hane Steenhuyse se cache derrière une façade majestueuse bordant la Veldstraat à Gand. Le public est invité, chaque week-end, à découvrir une enfilade de salons colorés, avec de splendides antiquités, des tissus anciens aux murs et des toiles de maître étourdissantes. Ici et là, des écrans diffusent de petits films historiques, de quoi mieux comprendre les règles complexes de l'art de vivre de l'époque. On se croirait projeté deux cents ans en arrière, convive privilégié du comte et de la comtesse d'Hane Steenhuyse. L'occasion de mettre ses pas dans ceux du roi de France Louis XVIII et du tsar de toutes les Russies, qui y séjournèrent. Superbes également, la salle de bal et le jardin-cour intérieure au charme tout intime.Hôtel d'Hane Steenhuyse. Ouvert les samedis et dimanches de 14 h à 18 h. https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/hotel-dhane-steenhuyse En 1928, le banquier néerlandais David Van Buuren (1890-1955) a construit avec son épouse belge, Alice Piette, une maison Art déco à Uccle. Après le décès d'Alice en 1973, l'endroit est devenu un musée. Il reflète le style des villas hollandaises de l'époque, avec sa brique rouge, ses façades asymétriques et ses fenêtres typiques. À l'intérieur, on est charmé par une foule de détails Art déco : bois de palissandre, vitraux et oeuvres d'art signées de grands noms qui étaient aussi des amis du couple. Les Van Buuren dînaient dans leur salle à manger avec vue sur un ensemble de six natures mortes de Gustave van de Woestijne. Une sculpture de Georges Minne accueille les visiteurs dans la cage d'escalier, tandis qu'une oeuvre de Kees Van Dongen trône au salon. Les Van Buuren ont également voulu cerner leur maison de jardins magnifiques, avec notamment une roseraie Art déco, un labyrinthe et un jardin secret romantique. Musée & Jardins Van Buuren. Ouvert du lundi au samedi de 14 h à 17h30. Fermé le mardi. www.museumvanbuuren.beSi un architecte a su imprimer sa marque sur Bruxelles au tournant des XIXe et XXe siècles, c'est bien Victor Horta (1861-1947). On lui doit entre autre la Gare centrale et l'Innovation (détruit dans un incendie en 1968). Mais lui, où vivait-il ? Sa maison, rue Américaine, à Saint-Gilles, est classée au patrimoine mondial de l'Unesco et ouverte au public depuis 1969. Victor Horta l'a édifiée entre 1898 et 1901, en plein âge d'or de l'Art nouveau. L'intérieur est resté quasi intact. La coupole en verre coiffant le grand escalier et les vastes pièces de réception étaient révolutionnaires pour l'époque. L'oeil ne sait où se poser, tant l'ensemble est superbe et harmonieux, des vitraux aux mosaïques, du mobilier aux toiles accrochées aux murs, en passant par la sonnette de la porte d'entrée... La maison se niche dans le quartier de Ma Campagne, un coin toujours élégant de Bruxelles. On n'oubliera donc pas de se balader dans les rues avoisinantes, juste pour le plaisir ! Musée Horta. Ouvert du mardi au vendredi de 14 h à 17h30 ; le week-end de 11 h à 17h30. www.hortamuseum.be