Pour inviter les touristes à découvrir les atouts de la Jeune province dans des excursions d'un jour mais aussi les inciter à loger sur place, des circuits ont été créés sur base de cinq thématiques: "voyage au temps du Moyen-Âge", "à la croisée des destins de l'Europe", "Brabant wallon terre d'artistes", "douceur de vivre" et "les aventuriers".

Le site www.destinationbw.be détaille ces propositions :

La thématique "les aventuriers" : Des chasses au trésor sont proposées aux touristes. Elles se pratiquent via l'application gratuite Totemus. Armé d'un smartphone permettant la géolocalisation, les participants peuvent partir de Nivelles, Wavre, Braine-le-Château ou encore Hélécine. S'il ne s'agit pas réellement un circuit, il suggère aux amateurs de passer par Walibi, par le Karting indoor et l'Aventure Parc de Wavre, recense les 10 parcours de golf du Brabant wallon, les laser game, terrains de paint-ball, salles de réalité virtuelle, plaines de jeux, sans oublier la possibilité de s'envoler en montgolfière ou en ULM.

La thématique consacrée à l'Europe fera passer les amateurs par les différents pôles du champ de bataille de Waterloo durant deux jours, et une troisième journée sera consacrée à d'autres lieux d'histoire du Brabant wallon.

La thématique "Terre d'artiste" prévoit, elle, une journée consacrée à la BD (notamment au musée Hergé de Louvain-la-Neuve), et un jour pour d'autres découvertes comme la Fondation Folon à La Hulpe et le musée Marthe Donas à Ittre.

La thématique "voyage au temps du Moyen-Âge" propose de remonter le temps en Brabant wallon... jusqu'au Moyen Âge ! De Villers-la-Ville à Braine-le-Château, en passant par Nivelles, enfourchez votre vélo ou grimpez dans votre voiture pour 72 km de découvertes, de détente, mais aussi de gourmandises !

Enfin, la thématique "douceur de vivre" est consacrée au slow tourism. Promenades dans des parcs, forêts ou au bord de l'eau... Il faut parfois savoir oublier le rythme effréné de nos vies et prendre son temps. Profiter des décors qui nous entourent. Et pourquoi pas se détendre et se faire chouchouter dans l'un des hébergements wellness de la région.

Plus d'infos sur www.destinationbw.be/.

