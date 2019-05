Marre de fouler des sentiers battus, de visiter des zones trop touristiques ? L'Europe nous réserve encore quelques surprises, moins connues. Voici une sélection de véritables joyaux cachés sur le continent.

1. Setenil de las Bodegas - Espagne

Situé en Andalousie, ce petit village blanc ne fait qu'un avec la nature qui l'entoure. Les maisons sont en effet blotties sous un immense rocher, qui leur sert alors de toit. Une économie ingénieuse de la part des quelque 3000 habitants qui peuplent la commune. Ce village pittoresque joua naguère le rôle de forteresse imprenable à l'époque de la domination musulmane. Il est surmonté de la ruine du château de Morrish.

2 . Malcesine - Italie

Au coeur de la romantique province de Vérone, qui a servi de cadre à la tragédie "Roméo et Juliette" de Shakespeare, la station balnéaire de Malcesine borde le lac de Garde. Cette région agricole importante produit de délicieuses olives et huiles grâce aux vastes oliveraies qui tapissent les pentes du mont Baldo. Un téléphérique vous emmènera à son sommet pour une agréable randonnée sur ses sentiers escarpés.

3. Cochem - Allemagne

La ville de Cochem, située sur la vallée de la Moselle, garde encore des traces d'un passé moyenâgeux. Ses maisons à colombages et ses ruelles étroites font aujourd'hui tout son charme et le château impérial surplombant la ville fait toute sa force. Un réseau de chemins de randonnée vous permet de parcourir les vignobles alentour.

4. Agios Nikolaos - Grèce

La ville d'Agios Nikolaos, dans la baie de Mirabello, possède l'un des ports les plus ravissants du pays. Nichée sur plusieurs collines, cette ville de Crète est la plus animée de l'île. Son charmant lac est relié à la mer par un canal étroit. Certains racontent qu'Athena et Artemis se lavaient les cheveux dans ses eaux profondes. Les plages d'Agios Nikolaos font même partie des plages élues les plus propres par le comité européen. Les criques à l'eau turquoise sont en effet un régal pour les yeux. Une véritable carte postale !

5. St Michael's Mount - Angleterre

Jumeau du Mont-Saint-Michel, The Mount est une île située dans la célèbre région de Cornouailles. Colons de l'Âge de bronze, moines, pèlerins et soldats y ont laissé leur empreinte. Une légende locale raconte qu'en 495, des pêcheurs auraient aperçu l'archange Michel sur un rocher sortant de la mer. L'île devint dès lors un lieu de pèlerinage et un monastère celtique y fut bâti 500 ans plus tard.