Une sélection d'artefacts issus de la collection coréenne des Musées royaux d'Art et d'Histoire (MRAH) sera exposée du 31 mars au 13 mai 2022 au public au Centre culturel coréen de Bruxelles.

Cette exposition est exceptionnelle à plusieurs titres : certaines pièces exposées n'avaient jamais été sorties des réserves, tandis que d'autres viennent tout juste de rentrer de Corée où elles ont été restaurées.

L'exposition comprend six céladons de la dynastie Goryeo (918-1392) considérés aujourd'hui comme le point culminant de la production céramique coréenne, ainsi qu'un kundika en bronze et un étui en bronze doré pour aiguilles d'acupuncture. À cela, s'ajoutent deux paravents de la dynastie Joseon (1392-1910), également issus de la collection coréenne des MRAH.

null © RMAH

Les visiteurs auront également la possibilité de découvrir le processus de restauration des oeuvres exposées et ainsi de se familiariser avec des techniques coréennes de restauration du patrimoine.

En plus de ces oeuvres, des documents retraçant les premiers contacts entre la Belgique et la Corée, et qui ont abouti à la signature du Traité d'Amitié et de Commerce entre les deux pays en 1901, seront également visibles. Ces derniers proviennent des Archives diplomatiques belges et datent de la fin du XIXe et du début du XXe siècles.

Plus d'infos: du 31 mars au 13 mai, au Centre Culturel Coréen de Bruxelles. Rue de la Régence, 41000 Bruxelles. Prix: gratuit. https://brussels.korean-culture.org/fr/650/board/442/read/114234

Cette exposition est exceptionnelle à plusieurs titres : certaines pièces exposées n'avaient jamais été sorties des réserves, tandis que d'autres viennent tout juste de rentrer de Corée où elles ont été restaurées. L'exposition comprend six céladons de la dynastie Goryeo (918-1392) considérés aujourd'hui comme le point culminant de la production céramique coréenne, ainsi qu'un kundika en bronze et un étui en bronze doré pour aiguilles d'acupuncture. À cela, s'ajoutent deux paravents de la dynastie Joseon (1392-1910), également issus de la collection coréenne des MRAH. Les visiteurs auront également la possibilité de découvrir le processus de restauration des oeuvres exposées et ainsi de se familiariser avec des techniques coréennes de restauration du patrimoine. En plus de ces oeuvres, des documents retraçant les premiers contacts entre la Belgique et la Corée, et qui ont abouti à la signature du Traité d'Amitié et de Commerce entre les deux pays en 1901, seront également visibles. Ces derniers proviennent des Archives diplomatiques belges et datent de la fin du XIXe et du début du XXe siècles.