Cette année, le bruit des apertintailles ne résonnera pas dans les rues et les confettis ne seront que virtuels. Malgré tout, pour ne pas céder à la morosité ambiante et afin de permettre à chacun de changer d'air, l'office du tourisme wallon - VisitWallonia - a concocté un programme diversifié pour les vacances de détente qui débutent la semaine prochaine.

Dans ce cadre, quelque 2.000 randonnées différentes à pieds et à vélo seront répertoriées sur le site VisitWallonia.be pour mettre en avant la diversité des paysages mais aussi éviter de trop grandes concentrations de touristes dans les lieux les plus connus. Plus de 200 circuits en famille et 10 promenades 'chasse au trésor' seront également disponibles.

Ces balades et ces circuits seront accessibles sur un portail internet consacré à la semaine de vacances. Il comprendra plusieurs sections spécifiques, allant des balades en famille aux promenades dans la neige en passant par les visites virtuelles de musées et de sites touristiques.

Les carnavals ne seront pas oubliés même s'il faudra les vivre autrement, à travers des anecdotes ou en suivant virtuellement la journée d'un Gille, de sa préparation à l'aube au rondeau final. Plusieurs villes wallonnes proposent également dans leurs musées ou sites culturels, des expositions à visiter en famille.

Enfin, pour que vive tout de même la tradition, le hashtag #moncarnavalinWallonia verra le jour afin d'inviter la population à partager ses souvenirs et ses petites histoires de carnavals.

"Ce programme a plusieurs objectifs: proposer à la population un large panel d'activités pour éviter les concentrations trop importantes dans les lieux les plus connus; soutenir le folklore wallon en cette période importante de carnavals et permettre à chacun de changer d'air", a résumé la ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue.

