Si les bassins miniers sont souvent associés au déclin, la deuxième ville du Luxembourg a métamorphosé ses vestiges industriels en destination culturelle et touristique. Epatant!

De la moitié du XIXe siècle aux années 70, la sidérurgie fait la richesse du Grand-Duché. Ses gisements de minerai de fer fournissent le monde entier en acier. Mais avec la crise économique, les mines commencent à fermer, les hauts fourneaux à se taire. A Esch-sur-Alzette, le plus grand site sidérurgique du pays tombe en friche (hormis une zone toujours en activité). Jusqu'à ce que, début des années 2000, l'Etat lance le projet très ambitieux de valoriser ce passé! Cap sur la Capitale européenne de la culture, à 2 h de route seulement de Bruxelles. On pourrait s'attendre à débarquer dans une ville tristounette... Eh bien, détrompez-vous! Sur le site d'Esch-Belval, deux fascinants hauts fourneaux (fermés en 1997) trônent en plein coeur de la nouvelle Cité des Sciences. Fascinants car ils ont été réhabilités pour cohabiter avec l'université de Luxembourg, l'habitat, le commerce, la culture. Pari réussi! Ces espèces de sculptures géantes s'intègrent harmonieusement à un ensemble architectural très contemporain. "Pendant un an, nous allons réinterpréter ce patrimoine industriel avec de la culture et des animations qui font sens afin d'opérer la jonction entre le passé et le futur pour comprendre le présent", explique Françoise Poos, directrice de la programmation culturelle Esch2022. Parmi les événements visant à sublimer l'histoire de la région, des danseurs évolueront en apesanteur au sommet du haut fourneau A, en juin. La visite de cet énorme four est d'ailleurs incontournable!Faites-vous accompagner d'un guide pour tout savoir sur le fonctionnement du haut fourneau et le processus de production de l'acier. Au fil d'un parcours balisé de panneaux et schémas, on découvre la halle de coulée et on longe le système de refroidissement. Qu'est-ce qu'on se sent minuscule à côté de ces gros tubes et conduites en tous genres! L'occasion d'imaginer, voir de ressentir, le travail des ouvriers... Il reste à atteindre la plateforme du gueulard à 40 mètres de hauteur (180 marches tout de même! ). De là, une vue époustouflante sur la Cité des Sciences et sur le haut fourneau B abritant, lui, une boutique-restaurant à la déco en osmose avec ce patrimoine sidérurgique. Quant au haut fourneau C, il a été démonté puis remonté en Chine! Mais son socle, entouré d'un bassin d'eau, a été conservé. L'endroit servira de scène pour Esch2022 avec, notamment, Synaesthesia, un spectacle immersif multi-sensoriel à 360°. Autre reconversion étonnante: l'ancien entrepôt de la charge de minerai, dénommé Möllerei, a été transformé en bibliothèque universitaire au design moderne tout en conservant des éléments industriels comme le monte-charge du haut fourneau B. Extraordinaire! Cette maison du livre n'a de poussiéreuse que son enveloppe en verre. Et c'est voulu puisque les motifs sur les vitres évoquent les résidus de particules d'acier. Un grand espace de la Möllerei accueillera d'importantes expositions d'Esch2022. L'une d'elles "Hacking Identity - Dancing Diversity" abordera, en mai, la diversité de l'identité (esthétique, intellectuelle, historique, futuriste, etc.) en partie via les arts numériques. De l'autre côté du haut fourneau, dans le bâtiment industriel Massenoire restauré, une des expositions se consacre à l'histoire de l'industrie du fer ainsi qu'à l'urbanisme et l'architecture de la Cité des Sciences. Envie d'encore mieux vous imprégner du passé de la région dite des "Terres Rouges"? Visitez le Musée de la Mine Cockerill avec sa salle des pendus, l'ancienne forge ou encore ses outils de mineurs. Esch possède donc un intéressant patrimoine industriel mais pas que! Signalons qu'un beau creuset de l'architecture européenne est à découvrir grâce à une promenade thématique de 5 km, empruntant la plus longue rue piétonne du pays, la rue de l'Alzette. Vous pouvez aussi flâner au gré d'oeuvres d'art urbain lors d'un parcours enrichi en marge d'Esch2022. Des fresques colorées qui donnent du peps à cette ville qui accueille une centaine de nationalités! A vingt minutes en voiture d'Esch, le Minett Park Fond-de-Gras vaut clairement le détour. Cet important centre d'exploitation minière alimentait les usines sidérurgiques du pays, de Belgique et d'Allemagne. Désormais, cette petite vallée bucolique, traversée par des sentiers de randonnées, est un véritable musée à ciel ouvert. Des passionnés du rail y ont remis en service un train avec des locomotives historiques pour le bonheur des touristes. Un voyage au rythme des coups de sifflet, secousses et volutes de fumée... De plus, un train minier vous emmène jusqu'au fond d'une mine! Plusieurs témoins du passé sont conservés à Fond-de-Gras: une centrale électrique avec, cocorico, d'imposantes machines belges, une épicerie d'antan, un train de laminoirs de l'usine d'Esch, une gare et des remises ferroviaires. Sur une voie, un des anciens wagons a même été aménagé en gîte insolite pour Esch2022! Un petit creux? Poussez la porte du café-restaurant "Bei der Giedel" autrefois fréquenté par les mineurs et leurs familles. Une maison de bois au parfum de XIXe siècle où déguster des spécialités luxembourgeoises comme des galettes de pommes de terre ou une bouchée à la reine. Le site accueillera, en mai, le concert de clôture de Remix22, un grand festival de musique itinérant souvent associé aux Capitales européennes de la culture. Coup d'envoi d'Esch 2022, ce 22 février!