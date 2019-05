Conduire un camping-car ou tracter une caravane n'a rien de sorcier. Mais cela impose quelques précautions et équipements particuliers.

1) Un GPS spécial camping-car

C'est un outil indispensable car il définit l'itinéraire à partir du gabarit du véhicule, évitant ainsi les tunnels trop bas, les rues étroites ou les virages serrés (de 250 à 350€ pour les modèles "Camper" de Garmin ou TomTom). À défaut, utilisez l'application gratuite pour Smartphone Copilot Caravan Europ, à condition de bien paramétrer le gabarit et le type d'itinéraire (autoroute, route de montagne...) que vous souhaitez éviter.

2) Un guide pour des aires de repos

Sous forme papier ('Aires camping-car Europe', éd. Craenen) ou d'applications gratuites pour Smartphone ('Park4night' ou 'Caramaps'), un guide des aires de repos est précieux pour programmer votre voyage ou trouver au débotté une halte pour la nuit. Attention! Dans les zones touristiques, les aires de stationnement obligatoires pour les camping-cars sont éloignées des commerces et des centres-villes.

3) Des rallonges

Elles sont incontournables pour vous alimenter en eau et en électricité quand les points d'alimentation sont trop éloignés. Prévoyez alors deux embouts, à vis et à clic, pour le tuyau d'arrosage. La rallonge électrique doit posséder une broche de mise à la terre. Du gros Scotch toilé, dit "américain", permettra d'étanchéifier le raccordement en cas de pluie. Et la lampe frontale de le réaliser de nuit.

4) Deux bombes anticrevaison et une pompe

Changer la roue d'un camping-car, qui pèse pas loin de 3,5 tonnes, est toujours difficile, voire impossible sur un sol meuble. La bombe anticrevaison répare le trou et, après avoir un peu roulé pour répartir le produit obturant à l'intérieur du pneu, la grosse pompe à pied avec manomètre permet de finir de le gonfler à la bonne pression. Avant d'opérer, lisez attentivement le mode d'emploi et faites réparer ou remplacer le pneu dès que possible!

5) Des bandes de désenlisement

Avec un camping-car ou une caravane, le risque existe de s'enliser sur un bas-côté meuble, sablonneux ou sur la pelouse détrempée d'un camping. Dans ce cas, rien de mieux que deux bandes de désenlisement à insérer sous les roues motrices dès la première amorce de patinage (comptez 25€ la paire en centre auto). Mais deux larges bandes de moquette raide et épaisse font aussi bien l'a aire.

6) Un bidon d'huile

De fréquents appoints d'huile sont nécessaires, a fortiori s'il fait chaud et que le véhicule accuse un gros kilométrage. Idem en tractant une caravane en montagne par temps chaud. Pour cela, contrôlez régulièrement le niveau quand le moteur est chaud et ne faites l'appoint que s'il est en dessous du mini, sans dépasser le milieu de la jauge.

7) Un pare brise isotherme

En camping-car, c'est par le pare-brise que se réchauffe (en été) ou se refroidit (en hiver) l'habitacle. L'idéal est de choisir un modèle grande taille avec des sangles à coincer dans les portes pour résister au vent.

Auteur : Jean Savary (NT-F.com)