Un jour à marquer d'une croix dans votre calendrier des bonnes nouvelles! Après toutes ces longues semaines de confinement, l'opération gratuité dans les musées, chaque premier dimanche du mois, fait son grand retour ce 7 juin.

Après plus de deux mois de fermeture, les musées belges ont commencé à rouvrir progressivement leurs portes au public le 18 mai. Partout, des mesures de sécurité strictes sont évidemment mises en place pour vous garantir une visite aussi conviviale que sûre: réservation par créneau horaire, en ligne ou par téléphone (une étape à ne pas oublier pour éviter la déception sur place...), distanciation physique, parcours sans croisement prédéfinis, mise à disposition de masques, de gel désinfectant, etc. Des règles qui peuvent varier d'un endroit à l'autre, en fonction de la structure du musée. Pensez donc à consulter le site internet des lieux que vous souhaitez visiter.

Rendre visite à Tintin

Le Musée Hergé compte parmi les lieux culturels qui ouvriront gratuitement leurs portes ce dimanche 7 juin. S'il participe à cette action depuis 2013, le musée promet une journée exceptionnelle ce dimanche-ci, de 10h30 à 18h! Outre la (re)découverte de documents d'archives, de maquettes, d'objets et de collections de planches originales signées par le père de Tintin et Milou, le musée fête sa réouverture en proposant une nouvelle exposition temporaire à parcourir dans l'Atrium, un carnet quiz en lien avec le thème de l'expo, des nouveaux films et documentaires diffusés à plusieurs endroits du bâtiment et, en plus, l'accès gratuit pour tous, chaque dimanche, jusqu'à la fin du mois.

Le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve © Nicolas Borel. Atelier de Portzamparc 2009.

Retourner au musée, oui mais...

En marge de la réouverture des musées, l'association Arts&Publics a sondé près de 200 visiteurs réguliers de musées. En gros, les résultats montrent un vif intérêt empreint d'un besoin de quelques garanties. "Si 77,8 % des gens expriment l'envie d'y aller, seuls 58,5 % pensent s'y rendre dans le mois. 10 % ne pensent pas y retourner avant quatre mois et 10 % même avant la mise au point d'un vaccin contre le coronavirus." Autre résultat du sondage: quasi une personne sur deux est prête à se déplacer partout en Belgique pour effectuer une visite alors qu'une sur quatre ne se déplacera pas de plus de quinze kilomètres. La principale cause de renoncement à une visite? Le risque d'affluence. Le prix arrive en deuxième position. A l'inverse, les sondés se sentent encouragés à aller au musée par la limitation du nombre de personnes à l'heure (61 %), l'existence de parcours évitant les croisements de visiteurs (56 %), le port du masque obligatoire (47 %) et la présence de gel hydroalcoolique à l'entrée (44 %).

Pour savoir quels musées seront au rendez-vous de ce premier dimanche, gratuit, du mois de juin, consultez la liste complète ici.

