Plus de quatre tonnes de pommes et poires seront à découvrir, à déguster à acheter ces 17 et 18 octobre à l'Aquascope de Virelles. Faites vos provisions avant l'hiver à ce grand marché aux fruits haut en couleurs et en saveurs !

Fuji, Gala, Jonagold, Braeburn, Pinova, Reinette étoilée ou encore Rubinette, une bonne trentaine de variétés de pommes et de poires seront proposées ce week-end à l'Aquascope, le centre de découverte de la nature, situé sur la réserve naturelle de l'étang de Virelles, près Chimay. Des fruits cultivés par des producteurs wallons de la Vallée mosane et de la région de Gembloux. "L'année 2020, se révèle encore bien difficile pour certains producteurs fruitiers wallons. Gelées des Saints de Glace, sécheresse, coups de soleil sur les fruits... Rien n'aura été épargné à nos vergers ! Nos producteurs doivent aussi subir la concurrence des fruits importés de Pologne qui écrasent les prix dans la grande distribution", soulignent les organisateurs de l'événement.

Instructif, ludique et gourmand

Toutes les variétés de pommes et poires pourront être goûtées sur place ! Cette foire sera ainsi l'occasion de retrouver la saveur des fruits d'autrefois, ces variétés anciennes qui reviennent au goût du jour, par la grâce de leur résistance aux maladies, leur acclimatation aisée ou leurs qualités gustatives.

Sur le site, il vous sera notamment possible de poser des questions au sujet des arbres fruitiers ou des variétés, de recevoir des conseils de spécialistes pour démarrer ou agrandir un verger, de passer vos commandes d'arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cognassiers, framboisiers, groseilliers...). Vous pourrez aussi participer à des démonstrations de pressage de pommes et ainsi déguster du jus tout frais ou encore jouer à un grand jeu familial avec des épreuves. Et pour les gourmands, cette excursion sera l'occasion de savourer, entre autres, une soupe potimarron-pommes, un feuilleté aux pommes, du sirop artisanal de pommes et poires, du cidre, du calvados, du jus de pomme chaud au miel et à la cannelle ou encore du vin chaud "maison" aux agrumes et épices. Mmmh...

Durant tout ce week-end, l'accès au site de l'Aquascope sera gratuit. Mais, attention, la réservation des entrées en ligne est nécessaire pour les adultes et enfants à partir de 12 ans.

Foire aux pommes. Aquascope Virelles, 42 rue du Lac, 6461 Virelles (Chimay). Les 17 et 18 octobre à partir de 10h. Infos et inscriptions : www.aquascope.be.

