Pour éclipser la morosité de 2020, des artistes et organisations culturelles s'invitent du jeudi 1er au dimanche 4 octobre dans quarante musées de la capitale pour proposer un programme po-si-tif dans une ambiance sécurisée !

Adapté aux mesures sanitaires liées au coronavirus, l'événement COME♡BACK souhaite offrir une petite bulle d'air au secteur culturel tout en interpellant le public, mais aussi nos autorités, sur sa fragilité et son futur incertain. Il offre une opportunité de (re-)découvrir le patrimoine bruxellois au travers d'un programme multidisciplinaire unique dans chaque musée participant et d'un ensemble d'activités extramuros.

Une septantaine d'activités

Pas moins d'une septantaine d'activités différentes sont programmées (en petit comité uniquement) : concerts, performances, rencontres d'artistes, animations pour enfants, visites guidées inédites, balades extérieures et, bien sûr, expositions. On pourra notamment se rendre à l'Institut ISELP-Arts Contemporains pour un atelier d'impression à la lumière du soleil (cyanotype) en lien avec l'exposition "INSPIRE" qui interroge le temps qui passe; au Centre Belge de la Bande Dessinée où Madame la Professeure Postérieur proposera de faire taire son mental et laisser parler son corps pour une séance d'aérobic sauvage et grotesque qui n'est pas sans rappeler l'humour de certaines BD; à la Maison d'Erasme pour une immersion dans des oeuvres d'art à travers la pratique de la présence attentive avec Mindful Art Appreciation; au Palais du Coudenberg pour une initiation aux bières bruxelloises; au BELvue pour une visite guidée chantée décrivant la Belgique à travers les chansons belges (ou non) qui ont façonné son histoire, de la Brabançonne à Sandra Kim! Pointons encore l'activité prévue dans la toute nouvelle Galerie "Planète Vivante" du Muséum des Sciences Naturelles où on pourra assister à la performance avec multidiffusion sonore Dive qui se base sur le son de nos rêves et nous transporte dans une atmosphère émouvante et mystérieuse...

Muséum des Sciences Naturelles © AndreaAnoni

En marge des activités dans les musées, l'asbl Brussels Museums a fait appel à plusieurs organisations pour offrir des visites guidées thématiques à la découverte d'histoires encore méconnues de la capitale et, plus globalement, de celles qui sont souvent effacées dans notre société et encore trop peu présentes au musée. Ainsi, COME♡BACK propose au public, par exemple, des balades avec le Collectif Mémoire Coloniale sur l'histoire coloniale de Bruxelles et de la Belgique.

Un festival qui invite à échapper, durant quelques heures, à la vitesse du quotidien et à la tourmente du coronavirus. Bref, pour citer les organisateurs: "COME♡BACK, c'est pas le vaccin mais c'est déjà ça" !

COME♡BACK, divers lieux à Bruxelles. Du jeudi 1er octobre au dimanche 4 octobre + reprogrammations supplémentaires dans quelques musées durant les mois d'octobre et novembre. Prix unique par activité réservée : 8 €. Tarif activités extramuros : 4 €. Programme complet & réservation obligatoire : www.comeback.brussels

