En cette saison, les boutures herbacées permettent d'obtenir de nouveaux plants de la plupart des arbustes et vivaces de votre jardin.

Le bouturage herbacé consiste à prélever des sections de tige encore souples sur de jeunes pousses, avant de les mettre en pot pour obtenir de nouvelles plantes. Il est réalisable sur la plupart des plantes vivaces et arbustes sains (romarin, bégonia, aster, glycine...), au printemps ou au début de l'été, en dehors des périodes de forte chaleur. Pour ce faire, sélectionnez des rameaux bien vigoureux, non-ramifiés, sans fleurs ni boutons floraux. À l'aide d'un outil très tranchant et désinfecté, prélevez-les quelques millimètres au-dessus d'un noeud (ou quelques millimètres au-dessous d'un noeud s'ils proviennent du pied-mère).

Supprimez les feuilles à la base sur environ 1/3 des boutures: aucune feuille ne doit être enterrée ni toucher le sol. Bouturez immédiatement après le prélèvement, en plaçant les rameaux en pots, dans un substrat pauvre, léger, drainant et si possible désinfecté. Attention: les boutures herbacées sont fragiles, faites un trou dans votre terreau avant les planter! Une fois plantées, surveillez bien vos boutures: le terreau doit être constamment humide, mais sans excès.

Pour éviter le dessèchement des plantes, n'hésitez pas à les placer à l'étouffée, protégées par une cloche en plastique transparent (une bouteille coupée en deux fait l'affaire), à l'abri du soleil direct. L'enracinement prend en général 10 à 15 jours. Aérez les plantes régulièrement dès la reprise de la végétation et retirez les protections dès que les racines sont bien développées. Il ne restera ensuite plus qu'à planter vos nouveaux arbustes ou vivaces au jardin!

Conseils donnés par Jean-Luc Wanzoul, professeur à l'Institut technique horticole de Gembloux.

